Депутат міськради Маріуполя зареєстрував петицію про конфіскацію майна членів партії Шарія й ОПЗЖ на користь України

Про це заявили в Маріупольській міськраді.



"Конфіскувати майно колабораціоністів та політиків з опзж/партії шарія на користь жертв російської агресії. Таку петицію на сайті Врховної Ради України зареєстрував депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін. Цю чудову пропозицію можна підтримати за посиланням", - ідеться в повідомленні.



У міській раді зауважили, що саме члени ОПЗЖ надали росіянам інформацію про критичну інфраструктуру Маріуполя та місцезнаходження складів з продовольством, чим корегували російський вогонь і допомогли створити гуманітарну катастрофу.



Нагадаємо, 4 квітня в Маріуполі міські депутати від забороненої партії ОПЗЖ обрали "міським головою" Костянтина Іващенка.

П’ятеро депутатів ОПЗЖ допомагали вбивати маріупольців, будучи коригувальниками вогню окупантів.

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