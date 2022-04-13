Депутат міськради Маріуполя зареєстрував петицію про конфіскацію майна членів партії Шарія й ОПЗЖ на користь України
Депута Маріупольської міськради Дмитро Забавін зареєстрував петицію про вилучення на користь держави майна учасників партій Анатолія Шарія й ОПЗЖ
Про це заявили в Маріупольській міськраді.
"Конфіскувати майно колабораціоністів та політиків з опзж/партії шарія на користь жертв російської агресії. Таку петицію на сайті Врховної Ради України зареєстрував депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін. Цю чудову пропозицію можна підтримати за посиланням", - ідеться в повідомленні.
У міській раді зауважили, що саме члени ОПЗЖ надали росіянам інформацію про критичну інфраструктуру Маріуполя та місцезнаходження складів з продовольством, чим корегували російський вогонь і допомогли створити гуманітарну катастрофу.
- Нагадаємо, 4 квітня в Маріуполі міські депутати від забороненої партії ОПЗЖ обрали "міським головою" Костянтина Іващенка.
- П’ятеро депутатів ОПЗЖ допомагали вбивати маріупольців, будучи коригувальниками вогню окупантів.
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