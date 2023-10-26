Депутат у РФ запропонував знищити 20% росіян, у Держдумі назвали це правом на висловлення думки
Депутат РФ Андрій Гурулєв запропонував знищити 20% росіян, які не довіряють Володимиру Путіну, голова комісії Держдуми з етики Валентина Терешкова назвала це "невід'ємним правом на висловлення думки"
Про це пише "Сибирь.Реалии".
15 жовтня в ефірі державного телеканалу "Росія-1" депутат Держдуми від партії "Єдина Росія", генерал Андрій Гурулєв заявив, що на сьогодні рівень згуртованості складають 80% росіян, які довіряють Путіну. Своєю чергою інші 20% він запропонував "знищити"
"І я хотів би, щоб у цьому нашому суспільстві, <…> щоб уся ось ця гнилизна, яка залишилася, вона має бути якщо не ізольована, то хоча б якось знищена", – заявив Гурулєв.
Підписники телеграм-каналу правозахисного руху "Весна" масово звернулися до комісії з депутатської етики, вимагаючи вжити заходів щодо Гурулєва. Голова комісії, Валентина Терешкова, заявила, що депутат має право висловлювати свою позицію, а також нагадала про "використання в російській мові образних висловів".
"Вираз своєї думки та особистої позиції з окремих питань суспільно-політичного та соціально-економічного життя держави є невід'ємним правом депутата Державної думи, встановленим російським законодавством. Додатково повідомляємо, що використання в російській мові образних висловів, так званих фігур мови, не є образою і служить для прояснення думки промовця", – написано у відповіді комісії, підписаній Терешковою.
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