Депутат держдуми РФ заявив, що Росія воюватиме з усіма пострадянськими республіками

Про це він повідомив у коментарі каналу "Путін в телеграм".

"Усі колишні республіки рано чи пізно конфліктуватимуть, чи воюватимуть із Росією. Це питання теорії. Деякі з них будуть не зараз: Білорусь. Грузія вже воювала, Україна. Це стосується у повному обсязі і Вірменії", - заявив Федоров.

Щоб уникнути війни є лише один шлях — приєднання республік дипломатичним шляхом.

Висловлювання пролунало на тлі обміну претензіями між Вірменією та Росією.

Як протягом тижня Вірменія стала різко віддалятися від країни-агресора

Вірменський прем'єр Нікол Пашинян в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica, що вийшло 3 вересня 2023 року, заявив, що його країні не слід було в безпекових питаннях покладатися виключно на РФ. Зокрема, він вважає РФ неспроможною захистити інтереси Вірменії у Нагірному Карабаху.

Своєю чергою дружина Пашиняна Анна Акопян прибула до Києва й передала гуманітарну допомогу, де участь у Саміті перших леді та джентельменів у Києві, який організовувала дружина президента України Олена Зеленська. Цей візит став першим дипломатичним жестом Вірменії на підтримку України з початку повномасштабного російського вторгнення. Поїздка Акопян викликала осуд у Росії.

Також керівництву РФ не сподобався намір Вірменії ратифікувати Римський статут Міжнародного кримінального суду, за яким притягуються до відповідальності воєнні злочинці.

6 вересня вірменське Міноборони поінформувало, що на полігоні "Зар" у Вірменії з 11 до 20 вересня пройдуть спільні вірмено-американські військові навчання: вони передбачають відпрацювання стабілізаційних дій між конфліктуючими сторонами під час миротворчих місій.

14 вересня Пашинян заявив, що миротворці РФ провалили свою місію в Нагірному Карабасі, тому Вірменія більше не може покладатися на Москву як на гаранта своєї безпеки.