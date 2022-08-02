Депутата херсонської облради підозрюють у співпраці з окупантами
На Херсонщині у співпраці з окупантами підозрюють депутата облради
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
"За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру депутату Херсонської обласної ради у колабораційній діяльності (ч. 6 ст. 111-1 КК України)", - йдеться у повідомленні.
За даними слідства, у травні 2022 року депутат під приводом проведення у місті Нова Каховка спортивних змагань, із залученням футбольних команд з РФ та використанням російської символіки, організував політичний захід на підтримку країни-агресора. В
"Виступаючи перед великою кількістю глядачів, підозрюваний спільно з так званим керівником військово-цивільної адміністрації міста, популяризував РФ та її керівництво. Під час публічного виступу він закликав присутніх до співпраці з окупаційною владою та висловлювався щодо порушення державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності України", - додають у генпрокуратурі.
Досудове розслідування здійснюється Управлінням СБУ в Херсонській області.
- Нагадаємо, двом чоловікам, які погодилися обійняти керівні "посади" на окупованих територіях Донеччини, заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності
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