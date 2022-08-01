Про це інформує Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що після повномасштабного вторгнення російської армії на територію України двоє жителів Донеччини почали співпрацювати з росіянами та у травні 2022 року погодилися на пропозиції окупантів обійняти псевдопосади "голови адміністрації Жовтневого району м. Маріуполя" та тимчасово виконуючого обов’язки "голови адміністрації Волноваського району ДНР". У червні 2022 року останній став так званим "головою адміністрації Волноваського району ДНР".

Як повідомляє Офіс генерального прокурора, до обов’язків підозрюваних входять залучення місцевих мешканців до співпраці з окупаційною комендатурою, підготовка інформаційно-підривних акцій проти України, а також створення та реєстрація у так званих податкових органах "ДНР" підконтрольних "установ".

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