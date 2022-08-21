Депутати бундестагу від коаліції підтримують збільшення збройної допомоги Україні, — Spiegel

Про це йдеться у спільній статті трьох депутатів парламенту Німеччини — Крістіан Клінк від Соціал-демократичної партії, Сари Нанні від "Зелених" та Олександра Мюллера від Вільної демократичної партії, інформує Der Spiegel.

"Ми вважаємо своїм обов'язком підтримати боротьбу Києва за виживання, тому що Україна також захищає наші інтереси та цінності", — зазначається у публікації.

Як зауважують депутати, після майже пів року війни ситуація свідчить про те, що війна, найімовірніше, триватиме ще довго, оскільки РФ навряд послабить свою агресивність. Відтак депутати Бундестагу вважають за необхідне організувати додаткову підтримку України.

"Метою є довгостроковий план продовження постачання в Україну систем озброєння, включно з навчанням, боєприпасами та технічною підтримкою, а не просто багаторазове реагування на поточні виклики. Це має бути досягнуто шляхом підходу, узгодженого з нашими партнерами та військовою промисловістю. Нова техніка для Бундесверу, для наших союзників та України має надійти швидко", - наголошують автори публікації.

Депутати підкреслили, що наслідки війни в Україні матимуть значення й для Німеччини.

10 серпня Німеччина передала Україні ще чотири зенітні самохідні установки Gepard та майже 50 тисяч боєприпасів для них. Також упродовж тижня ЗСУ отримали: 49 тисяч снарядів для зенітних установок, 10 високомобільних багатоцільових колісних транспортних засобів, 3 броньовані ремонтно-евакуаційні машини та інше обладнання.

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