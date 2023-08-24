Депутати з автоматами: народні обранці яких партій найбільше воюють на фронті, - дослідження руху "Чесно"

Рух "Чесно" підготував до Дня Незалежності України дослідження про депутатів-фронтовиків у місцевих радах станом на липень цього року.

"Росії вигідно запускати наратив про те, що депутати не служать, а замість того відсиджуються в тилу за спинами громадян. Проте як показує дослідження Руху ЧЕСНО, значна частина депутатів місцевих рад зараз на фронті й на рівні з іншими захищають суверенітет нашої держави. Важливо, аби партії цінували цей внесок та допомагали громадському сектору висвітлювати здобутки колег на фронті", - наголошує лідерка "Чесно" Віта Думанська.

"Радикальна Партія" має 31% від загальної кількості депутатів рад - це 22 військовослужбовці з-поміж 71 депутата.

"Свобода" повідомила, що 102 із 402 депутатів, які мають мандати у міських, обласних та районних радах, наразі проходять службу - 25,6%.

У "Європейської Солідарності" на фронті 13,7% місцевих депутатів рівня міських, обласних і районних рад (328 депутатів). У цієї партії найбільша кількість загиблих.

Що стосується "Пропозиції", то тут служать 28 депутатів, що складає 11,1% від загальної кількості місцевих депутатів.

"УДАР" мера столиці Віталія Кличка серед 120 місцевих налічує 10 депутатів, які проходять службу, що становить 8,3% від їхньої загальної кількості.

У "Батьківщини" на цих рівнях місцевого самоврядування 1597 депутатів, і 103 у війську. У відсотковому співвідношенні на службу пішли 6,4% депутатів місцевих рад.

У партії "За Майбутнє" 48 депутатів перебуває на фронті, це 5,4% від загальної кількості депутатів рівня міських, обласних і районних рад.

Фото: Рух "Чесно"

Дані за 2023 рік не надали "Слуга Народу" та "Голос" з парламентських партій. Перша відмовилась, друга сказала, що не може зібрати інформацію. Також без відповіді залишилося звернення до партії "Українська Стратегія Гройсмана".

"Ми розуміємо важливість спростування фейків країни-агресора, яка переконує, що депутати не воюють. Це наратив, вигідний Росії, щоб підірвати довіру до влади. І партія влади мала б розуміти важливість побудови довіри й до депутатів, і до органів місцевого самоврядування. Примітно, що Олена Шуляк очолює саме той комітет, який відповідає за місцеве самоврядування. Щобільше, дуже важливо для депутатів місцевих рад розуміти, що партія цінує і знає тих, хто воює. Окрім того, наголошуємо, що саме цей текст ми робимо волонтерським ресурсом, а не за кошти донорів", — додала Думанська.

Повідомляється, що бралися дані тих партій, які мають представництво у Верховній Раді або входять до першої десятки за кількістю депутатів на місцевому рівні та мають депутатів у багатьох регіонах України.