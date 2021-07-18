"Депутатці ДНР" відмовили в путінських виплатах на дітей: народилися в Донецьку

Селіванова стверджує, що вже неодноразово отримувала російські виплати на дітей через портал держпослуги, передає Еспресо.TV.



"Діти у мене громадяни Російської Федерації, які мають постійну реєстрацію... Реквізити для отримання виплати - соціальна карта "Мир", - наводить її слова DonPress.



Однак, заповнивши фррму 15 липня 2021, Селіванова отримала відмову,



"Депутатка" вважає, що причиною відмови є дані в свідоцтвах про народження дітей. Діти народилися за межами Російської Федерації, а саме в Донецьку. Дані документів Селіванова вказувала зі свідоцтв,виданих "відділами" РАГС "ДНР".



За неофіційною інформації, зазначає Селіванова, в цьому випадку необхідно особисто подавати заяву до Пенсійного фонду Росії і надавати оригінали документів.



Слід наголосити, що Селіванова є "обличчям" провадженої терористичною організацією "ДНР" кампанії з роздачі паспортів РФ жителям окупованих районів.





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