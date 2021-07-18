"Депутатці ДНР" відмовили в путінських виплатах на дітей: народилися в Донецьку
Так звана депутатка "ДНР" Наталія Селіванова, поскаржилася в соцмережах, що отримала відмову в оформленні виплат на дітей шкільного віку
Селіванова стверджує, що вже неодноразово отримувала російські виплати на дітей через портал держпослуги, передає Еспресо.TV.
"Діти у мене громадяни Російської Федерації, які мають постійну реєстрацію... Реквізити для отримання виплати - соціальна карта "Мир", - наводить її слова DonPress.
Однак, заповнивши фррму 15 липня 2021, Селіванова отримала відмову,
"Депутатка" вважає, що причиною відмови є дані в свідоцтвах про народження дітей. Діти народилися за межами Російської Федерації, а саме в Донецьку. Дані документів Селіванова вказувала зі свідоцтв,виданих "відділами" РАГС "ДНР".
За неофіційною інформації, зазначає Селіванова, в цьому випадку необхідно особисто подавати заяву до Пенсійного фонду Росії і надавати оригінали документів.
Слід наголосити, що Селіванова є "обличчям" провадженої терористичною організацією "ДНР" кампанії з роздачі паспортів РФ жителям окупованих районів.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.1
Купівля 27.1Продаж 27.34
-
EUR
Купівля 31.93Продаж 32.33
- Актуальне
- Важливе