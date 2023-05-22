Деревообробники обговорили стан лісової та деревообробної галузі

Однією із знакових віх реформи стало запровадження електронного лісорубного квитка та сертифіката про походження деревини. Також впроваджено відкриті торги на ліцензійних біржах. Актуальні питання галузі лісівники обговорили на круглому столі, який провела ГС “АДПУ”.

“Ми поспілкувалися як з представниками як ДП “України”, так і з представниками вітчизняних бірж та іншими учасниками ринку. Обговорили низку питань стосовно того які плани мають у ДП “Ліси України, які проблеми має наразі галузь”, - каже Голова ГС” Асоціація деревообробних підприємств України” Павло Ваисльєв.

“Зустрілися з членами Асоціації, отримали звортню відповідь від бізнесу. Деякі питання дозволили нам отримати відповіді від наших колег з ДП “Ліси України”. Зокрема, куди рухається галузь і на що нам очікувати”, - додає колега, директор Української Універсальної Біржі Сергій Гладкий.

У планах ДП “Ліси України” на наступний квартал кілька важливих кроків. Це, зокрема:

- поступовий перехід до довгострокових контрактів — піврічних або річних договорів на основі біржових індексів;

- посилення відповідальності за невиконання умов контракту;

- нові можливості у напрямі державно-приватного партнерства.

Разом з тим, ДП “Ліси України” згортає державну переробку сировини. Європейський досвід підказує, що займатися деревопереробкою не повинні ті, хто вирощує ліс.

“У минулому році у нас працювало 200 цехів. Сьогодні залишилось лише 120. Співробітників поступово переводимо на інші напрями – догляд, охорону. За наявності ефективного інвестора, ми готові абсолютно прозоро через Фонд державного майна України надавати переробні підприємства в оренду. Процедура займає приблизно 3 місяці. Беріть обладнання, людей, працюйте”, - запевняє Генеральний директор ДП “Ліси України” Юрій Болоховець.

Стратегічна мета держави – створити потужну промисловість по виготовленню не лише пиломатеріалів, але й продукції з деревини з високою доданою вартістю.

“За перший квартал цього року ДП “Ліси України” отримало прибуток у 800 мільйонів гривень. Усі ці фінансові ресурси будуть знову ж таки направлені в першу чергу на охорону від лісових пожеж. На будівництво сучасних селекційемх центрів — для швидкого і якісного відновлення лісів. Та на будівництво лісових доріг, які дадуть можливість доступу до ресурсу”, - заявляє Юрій Болоховець.

Таких результатів досягли, в т.ч. й за рахунок ефективного продажу ресурсу на біржових торгах. Також у планах ДП “Ліси України” сконцентруватися виключно на догляді, охороні, вирощуванні лісів. Та забезпечити ринок достатнім обсягом сировини.