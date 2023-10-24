Держаудитслужба та бізнес домовилися об’єднати зусилля для врегулювання у сфері оборонних закупівель

Про це йдеться на сайті ДАСУ.

Меморандум підписали голова Держаудитслужби Алла Басалаєва, голова Ради Федерації роботодавців України Дмитро Олійник та керівник Всеукраїнського об’єднання обласних організацій роботодавців підприємств легкої промисловості Олександр Соколовський.

Зазначається, що це необхідно для ефективного використання коштів у оборонній сфері.

“Основна мета Меморандуму - консолідувати зусилля бізнесу та держави для того, аби сприяти ефективному й законному використанню бюджетних коштів, зокрема у оборонній сфері. Адже в умовах воєнного стану усі потреби сектору безпеки і оборони мають забезпечуватись на гідному рівні. Водночас Держаудитслужба готова долучитися до удосконалення існуючої нормативно-правової бази. Маю надію, що сьогоднішнє підписання Меморандуму налагодить діалог та консолідує наші зусилля для якнайшвидшого наближення Перемоги”, - пояснює Басалаєва.

Керівниця Держаудитслужби також запропонувала на майданчику ДАСУ постійний формат обговорення важливих проблемних питань, які виникають у підприємців, коли вони реалізують проєкти, фінансовані з державного чи місцевого бюджетів.