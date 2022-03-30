Держава компенсує кожен метр втраченої нерухомості під час війни: українці вже можуть подати заявку через "Дію"

Про це Зеленський повідомив у своєму відеозверненні.



"Як я й обіцяв, держава відшкодує втрату будинку або квартири в результаті бойових дій. Кожен наш громадянин, кожна громадянка вже можуть подати відповідну заявку в "Діі". Подача заявок вже доступна в мобільному додатку. Потрібно оновити додаток, щоб побачити цю нову послугу. А через тиждень буде доступна й офлайн - в центрах надання адміністративних послуг. Головне - держава компенсує кожен метр втраченої нерухомості", - сказав Володимир Зеленський.





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