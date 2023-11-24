Держава має встановити граничний термін служби: військовий експерт Дикий про мобілізацію в Україні

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Держава виробила тільки один найпримітивніший варіант щодо мобілізації. Ми ще не займалися мобілізацією, як проблемою. Якщо вважати, що мобілізація - це проблема ТЦК, то вони як вміють, так й розв'язуватимуть проблему й надалі брутальними методами. Мало того, що це не гідно, так ще й неефективно. По-перше, потрібно визнати, що є проблема. Нам треба ще дуже багато людей на фронт. Нам потрібно і компенсувати втрати, і замінити тих, хто вже відвоював півтора, чи майже два роки. Нам треба суттєво збільшити кількість сил, які воюють", - наголосив Дикий.

За словами військового експерта, у 2024 році наша армія, саме на фронті, повинна хоча б зрівнятися чисельно з ворожою.

"Суспільство вже починає говорити не про проблеми з поганими військкомами, а про проблему з мобілізацією. З боку держави має бути зроблено кілька кроків щодо мобілізації. І головним кроком є встановлення граничного терміну служби, навіть під час війни. Потрібно розуміти, якщо людина йде воювати, то її замінять за деякий час, навіть, якщо війна триватиме і 10 років", - зазначив Дикий.

У Верховній Раді готують законопроєкт про позбавлення відстрочки від мобілізації частини українців, зокрема здобувачів другої та третьої вищої освіти.

Раніше у Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонують обмежити вік студентів, які не підлягають мобілізації. Документом пропонувалося встановити, що під мобілізацію не підпадають "здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які за денною або дуальною формами здобуття освіти здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній Законом України "Про освіту", якщо навчання було розпочато не пізніше року досягнення здобувачем освіти 30-річного віку, а також докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти".









