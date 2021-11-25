Держава може віддати Коломойському 8 млрд кубів газу на піку ринкових цін, - інвестбанкір Фурса

Про це інвестбанкір Сергій Фурса заявив у програмі "Підсумки з Анною Валевською" на каналі Еспресо.TV.



"Така в нас деолігархізація, що Коломойський від неї виграє. Так виглядає, що виграє. Чому взагалі потрібне розлучення з Коломойським? Тому що, де-факто, державною компанією "Укрнафта", де у держави більше 50% (акцій, - ред.) керує Коломойський вже більше 10 років. З того часу, він керує компанією і як завжди, коли є Коломойський і держкомпанія - відбувається націоналізація збитків та приватизація прибутків", - вважає Фурса.



Інвестбанкір вважає, що держава таким чином визнає свою неспроможність.



"Там шалено виводяться кошти і от це розлучення теоритично має резон, якщо держава каже: "Я нічого не можу зробити, у мене є РНБО, є санкції, але Коломойський недоторканий. Всією компанією буде керувати він". Держава зізнається, що нічого не може зробити, тоді логічним виглядає розлучення. Чому воно виглядає нерівним, один із партнерів йде й залишає квартиру, машину, а сам собі бере кота. Тому що є певна суперечка між державою і Коломойським, яка стосується 8 млрд кубометрів газу, яка йде років 10. Тут раптом "Нафтогаз" згадав, що він може бути Коломойському винним за цей газ. І оцей газ є основою цієї нерівності, яка може виникнути. Тому що зараз ціна на газ більше тисячі доларів", - заявив Фурса.



Він заявив, що дані ЗМІ щодо розподілу компанії "Укрнафта" дають приводи щодо розуміння скільки грошей теоретично може отримати Коломойський.



"Вони кажуть, що цей газ будуть обліковувати не тим цінам, які були, коли цей газ забирали, а будуть віддавати Коломойському той газ, який зараз є по 1000 доларів за 1000 кубів, на піку ринкових цін. Дуже сильно піде держава назустріч Коломойському, фактично дарує йому мільярди доларів", - підсумував Фурса.



За інформацією журналістів Дзеркала тижня, уряд планує розділити "Укрнафту".

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