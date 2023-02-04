А не підкажете, чим закінчились обшуки в канторах РПЦ КГБ РФ, де за заявами "відповідальних органів" знайдено купу доказів, а одного діда в сарафані навіть застукано на гарячому в процесі сексуального розбещення неповнолітнього?

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Просто цікаво чи прислуга і люди-гній далі восторгаються історичною роллю Володимира Олександровича, який закрив РПЦ КГБ РФ? Чи пишуть сотні платних постів про те, що Зеленський усвідомив, що він це зробив?

Що ні? Не чути?

Дивно... Чого б це?

Змінилося лиш те, що держава, навіть під час війни стала великим шоу, карнавалом брехні й кіношних постановок заради введення в оману людей, які все ще хочуть вірити

Бо сьогодні я бачу аналогічне фото з аналогічним дідом, тільки без сарафану. І знову прислуга і люди-гній намагаються породити в інших людей, чесних, адекватних, які хочуть змін, надії та сподівання на краще, на те що Зеленський щось усвідомив і змінився.

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Але змінилося лиш те, що держава, навіть під час війни стала великим шоу, карнавалом брехні й кіношних постановок заради введення в оману людей, які все ще хочуть вірити.

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Про автора. Mason Lemberg (псевдонім) - політичний оглядач.

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