Держава з жовтня надасть громадам субвенції на покриття частини витрат підприємств теплопостачання, - Шмигаль
Держава з жовтня надасть громадам з незадовільним індексом податкоспроможності субвенції на покриття частини витрат підприємств теплокомуненерго
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав під час засідання Конгресу місцевих регіональних влад при президентові України.
За словами Шмигаля, під час Конгресу уряд спільно з місцевою владою та НАК "Нафтогаз України" підпишуть новий меморандум, в основі якого лежить домовленість про непідвищення тарифів на тепло та гарячу воду в цьому опалювальному сезоні.
Прем'єр зазначив, що одним з ключових пунктів меморандуму є фінансова підтримка громад зі сторони держави для безперебійності роботи підприємств теплокомуненерго.
"Ми розуміємо, що бюджет і частина громад не зможуть в повній мірі покривати частину витрат підприємств теплопостачання для забезпечення їхньої роботи та незмінності тарифів. Тому з боку держави передбачається субвенція громадам з незадовільним індексом податкоспроможності вже з четвертого кварталу цього року", - сказав Шмигаль.
Він додав, що для незмінності тарифів у меморандумі також передбачається, спрямування державою у 2022 році місцевим бюджетам надходжень з податку на доходи фізичних осіб 4,3%, або близько 11 млрд грн. Також для місцевих бюджетів будуть залишені доходи від акцизу в розмірі 13,4%.
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