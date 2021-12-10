Держбюджет-2022: законопроєкт направили на підпис Зеленському
Законопроєкт №6000 "Про державний бюджет України на 2022 рік" направили на підпис президенту Володимиру Зеленському
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на картку закону.
Законопроєкт направили президенту після того, як його підписав голова ВР Руслан Стефанчук.
Згідно із законом, у 2022 році доходи держбюджету передбачаються у сумі 1,322 трлн грн, видатки - 1,497 трлн грн. Граничний обсяг дефіциту держбюджету становить 188 млрд грн, а надходження від рентних платежів - 71,25 млрд грн.
Також у документі пропонують усунути формулювання про граничний обсяг гарантованого держборгу і залишити рівень граничного обсягу держборгу на рівні 2,725 трлн грн.
Крім цього, законом предбачається, що у 2022 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць становитиме - 2 393 грн (з 1 січня), 2 508 грн (з 1 липня), 2 589 грн (з 1 грудня). Для працездатних осіб він сягатиме: з 1 січня - 2 481 грн, з 1 липня - 2 600 грн, з 1 грудня - 2 684 грн.
Прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років з 1 січня становитиме 2 100 грн, з 1 липня - 2 201 грн, з 1 грудня - 2 272 грн. Для дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня - 2 618 грн, з 1 липня - 2 744 грн, з 1 грудня - 2 833 грн.
- Нагадаємо, 2 листопада Рада прийняла за основу держбюджет-2022.
- 1 грудня Кабмін вніс до Ради доопрацьований проєкт бюджету на 2022 рік.
- 2 грудня Рада ухвалила бюджет України на 2022 рік у другому читанні та в цілому.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.94
Купівля 26.94Продаж 27.18
-
EUR
Купівля 30.35Продаж 30.75
- Актуальне
- Важливе