Держбюджет-2022: законопроєкт направили на підпис Зеленському

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на картку закону.



Законопроєкт направили президенту після того, як його підписав голова ВР Руслан Стефанчук.



Згідно із законом, у 2022 році доходи держбюджету передбачаються у сумі 1,322 трлн грн, видатки - 1,497 трлн грн. Граничний обсяг дефіциту держбюджету становить 188 млрд грн, а надходження від рентних платежів - 71,25 млрд грн.



Також у документі пропонують усунути формулювання про граничний обсяг гарантованого держборгу і залишити рівень граничного обсягу держборгу на рівні 2,725 трлн грн.



Крім цього, законом предбачається, що у 2022 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць становитиме - 2 393 грн (з 1 січня), 2 508 грн (з 1 липня), 2 589 грн (з 1 грудня). Для працездатних осіб він сягатиме: з 1 січня - 2 481 грн, з 1 липня - 2 600 грн, з 1 грудня - 2 684 грн.



Прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років з 1 січня становитиме 2 100 грн, з 1 липня - 2 201 грн, з 1 грудня - 2 272 грн. Для дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня - 2 618 грн, з 1 липня - 2 744 грн, з 1 грудня - 2 833 грн.

Нагадаємо, 2 листопада Рада прийняла за основу держбюджет-2022.

1 грудня Кабмін вніс до Ради доопрацьований проєкт бюджету на 2022 рік.

2 грудня Рада ухвалила бюджет України на 2022 рік у другому читанні та в цілому.