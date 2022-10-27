Про це повідомляє пресслужба Держдепу США

"Сполучені Штати висловлюють співчуття родині громадянина США, загиблого під час бойових дій в Україні, чиї останки наразі ідентифіковано та передано під варту Україні. Найближчим часом їх повернуть родині", - йдеться у повідомленні.

Також Держдеп зазначає, що Сполучені Штати вдячні Україні за включення повернення останків цієї людини в переговори з Росією.

З поваги до приватного життя родини уряд США не розголошує подальших подробиць.

Нагадаємо, 26 жовтня Україна повернула додому десятьох військовополонених та отримала тіло загиблого на війні з Росією американського добровольця Джошуа Алана Джонса.

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