Держдеп підтвердив загибель добровольця зі США, тіло якого вдалося повернути під час обміну полоненими
Сполучені Штати вдячні Україні за включення повернення останків цієї людини в переговори з Росією
Про це повідомляє пресслужба Держдепу США
"Сполучені Штати висловлюють співчуття родині громадянина США, загиблого під час бойових дій в Україні, чиї останки наразі ідентифіковано та передано під варту Україні. Найближчим часом їх повернуть родині", - йдеться у повідомленні.
Також Держдеп зазначає, що Сполучені Штати вдячні Україні за включення повернення останків цієї людини в переговори з Росією.
З поваги до приватного життя родини уряд США не розголошує подальших подробиць.
- Нагадаємо, 26 жовтня Україна повернула додому десятьох військовополонених та отримала тіло загиблого на війні з Росією американського добровольця Джошуа Алана Джонса.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.13
Купівля 39.13Продаж 39.96
-
EUR
Купівля 38.35Продаж 39.36
- Актуальне
- Важливе