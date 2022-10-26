Україна повернула з російського полону ще десятьох військових
Україна повернула додому десятьох військовополонених та отримала тіло загиблого на війні з Росією американського добровольця Джошуа Алана Джонса
Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак у telegram.
"Наші вдома. Провели черговий обмін полоненими. Вдалося повернути додому 10 українських військовослужбовців. Серед них є один офіцер та дев'ять рядових і сержантів", - написав Єрмак.
Він додав, що також було передане тіло американського добровольця, ветерана армії США Джошуа Алана Джонса, який воював за Україну і загинув у бою з окупантами.
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17 жовтня з російського полону до України повернулися 108 жінок, із яких 12 - цивільні, решта - представниці ЗСУ, МВС і Держспецтрансслужби.
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