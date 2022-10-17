Україна повернула з полону 108 жінок, більшість - військовослужбовиці
З російського полону до України повернулися 108 жінок, із яких 12 - цивільні, решта - представниці ЗСУ, МВС і Держспецтрансслужби
Про це повідомив у Telegram голова Офісу президента Андрій Єрмак.
"Ми звільнили з полону 108 жінок. Це був перший цілковито жіночий обмін. У полоні перебували мами та доньки, яких дуже чекали рідні. 37 евакуйованих з "Азовсталі", 11 офіцерів, 85 - рядових та сержантів. З них - 35 захисниць із ЗСУ, 32 - ВМС, 12 - ТРо, 8 - НГУ, включно з 2 із "Азову", 5 - ДССТ, 4 ДПСУ та 12 цивільних", - написав Єрмак.
Очільник ОП зазначив, що серед звільнених - люди, яких окупанти ув'язнили в ОРДЛО ще до повномасштабного вторгнення.
"Серед звільнених були дівчата, незаконно ув'язнені в ордло, які потрапили в полон ще до широкомасштабного вторгнення. Люди сиділи з 2019 року в псевдореспубліках за "надто проукраїнську позицію", яка виражалась в перевезенні гуманітарки для дітей-сиріт, надумані "шпигунство" та "тероризм". ... Зараз всі дівчата будуть проходити медичний огляд, реабілітацію. Будуть обіймати рідних, своїх дітей, відновлюватись", - написв Єрмак.
Голова ОП також назвав обмін "нервовим".
"Це був нервовий обмін. Надто багато деталей і моментів, які могли вплинути на процес, змінити його хід. При обмінах завжди багато ризиків, які треба прораховувати від моменту підготовки та під час самого процесу", - написав Єрмак.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.05
Купівля 40.05Продаж 40.82
-
EUR
Купівля 38.36Продаж 39.44
- Актуальне
- Важливе