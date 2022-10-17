Україна повернула з полону 108 жінок, більшість - військовослужбовиці

Про це повідомив у Telegram голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Ми звільнили з полону 108 жінок. Це був перший цілковито жіночий обмін. У полоні перебували мами та доньки, яких дуже чекали рідні. 37 евакуйованих з "Азовсталі", 11 офіцерів, 85 - рядових та сержантів. З них - 35 захисниць із ЗСУ, 32 - ВМС, 12 - ТРо, 8 - НГУ, включно з 2 із "Азову", 5 - ДССТ, 4 ДПСУ та 12 цивільних", - написав Єрмак.

Очільник ОП зазначив, що серед звільнених - люди, яких окупанти ув'язнили в ОРДЛО ще до повномасштабного вторгнення.

"Серед звільнених були дівчата, незаконно ув'язнені в ордло, які потрапили в полон ще до широкомасштабного вторгнення. Люди сиділи з 2019 року в псевдореспубліках за "надто проукраїнську позицію", яка виражалась в перевезенні гуманітарки для дітей-сиріт, надумані "шпигунство" та "тероризм". ... Зараз всі дівчата будуть проходити медичний огляд, реабілітацію. Будуть обіймати рідних, своїх дітей, відновлюватись", - написв Єрмак.

Голова ОП також назвав обмін "нервовим".

"Це був нервовий обмін. Надто багато деталей і моментів, які могли вплинути на процес, змінити його хід. При обмінах завжди багато ризиків, які треба прораховувати від моменту підготовки та під час самого процесу", - написав Єрмак.

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