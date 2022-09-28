Про це повідомили в пресцентрі Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Буданов зазначив, що робота над обміном полонених не припиняється. Наразі тривають переговори щодо обміну "всіх на всіх" та щодо окремих обмінів.

"Обмін військовополоненими - процес важкий, болючий, але обмін 21 числа відкриває нові можливості для нас. Усіх, хто повертається, держава забезпечує всім необхідним: від речей першої необхідності, до реабілітації та відновлення", - зазначив Буданов.

Так, під час зустрічі обговорювали зокрема повернення тих, кого вважають некомбатантами, - українських медиків та, приміром, музикантів оркестру морської піхоти. Зауважили, що їх потрібно повернути згідно з нормами міжнародного права.

Крім того, обговорили й процес лікування, реабілітації та за необхідності – протезування для звільнених з полону.

Для відстеження рідними статусу військовополонених буде створено особисті сторінки-картки військовополонених.

Окупанти примусили військовополонених з Оленівки "голосувати на референдумі".

Інститут вивчення війни повідомив, що Росія може розпочати примусову мобілізацію українських військових у полоні.