Україна домовляється про обмін полонених "всіх на всіх", - Буданов
Керівник ГУР МОУ Кирило Буданов зустрівся з рідними полонених захисників і громадських організацій та обговорив питання обміну полонених
Про це повідомили в пресцентрі Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
Буданов зазначив, що робота над обміном полонених не припиняється. Наразі тривають переговори щодо обміну "всіх на всіх" та щодо окремих обмінів.
"Обмін військовополоненими - процес важкий, болючий, але обмін 21 числа відкриває нові можливості для нас. Усіх, хто повертається, держава забезпечує всім необхідним: від речей першої необхідності, до реабілітації та відновлення", - зазначив Буданов.
Так, під час зустрічі обговорювали зокрема повернення тих, кого вважають некомбатантами, - українських медиків та, приміром, музикантів оркестру морської піхоти. Зауважили, що їх потрібно повернути згідно з нормами міжнародного права.
Крім того, обговорили й процес лікування, реабілітації та за необхідності – протезування для звільнених з полону.
Для відстеження рідними статусу військовополонених буде створено особисті сторінки-картки військовополонених.
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