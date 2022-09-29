Про це повідомив у соцмережах очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

Було звільнено двох офіцерів - Олексія Булахова та Миколу Костенко, і двох солдатів - Людмилу Герасименко та Івана Земляного. Також було звільнено двох цивільних жінок - Вікторію Андрушу та Яну Майбороду.

Єрмак зазначив, що військові брали участь у боях за Маріуполь, а цивільних окупанти захопили, виявивши в їхніх телефонах фото російської техніки.

"У кожного з них своя історія. Наприклад, Андрушу Вікторію 27 березня російські солдати забрали з дому, бо в телефоні дівчини знайшли дані про ворожу техніку, які вона передавала ЗСУ. Згодом її відвезли до РФ і утримували в Курському СІЗО. Майборода Яна опинилася в полоні через те, що у її телефоні зайшли фотографії техніки росіян на території Чорнобильської зони. Військові брали участь у боях за Маріуполь", - розповів Єрмак.

У середу, 21 вересня, в результаті обміну полоненими з російського полону вдалося повернути 215 захисників України

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