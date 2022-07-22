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Головна Світ Держдеп США схвалив продаж зброї чотирьом країнам на $2 млрд, - Reuters

Держдеп США схвалив продаж зброї чотирьом країнам на $2 млрд, - Reuters

22 липня, 2022 п'ятниця
08:50
Світ Пентагон

Державний департамент США схвалив продаж озброєння та обладнання на суму понад 2 мільярди доларів для Нідерландів, Австралії та Об'єднаних Арабських Еміратів і Кувейту

Про це пише Reuters з посиланням на заяву Пентагону.

Зазначається, що пакет для Нідерландів включатиме 96 балістичних ракет Patriot та відповідне обладнання. У разі завершення угоди Raytheon Technologies (RTX.N) стане головним підрядником угоди, вартість якої може досягати 1,2 мільярда доларів.

Австралія зможе придбати 80 ракет "повітря-земля" Standoff Missiles або крилатих ракет підвищеної дальності. Виготовлені компанією Lockheed Martin Corp ракети можуть запускатися з F/A-18 Super Hornets і F-35. Ця угода може коштувати 235 мільйонів доларів.

Об’єднаним Арабським Еміратам схвалили продаж системи обладнання для океанографічного спостереження. Вона включає датчики та засоби віддаленого збору даних загальною вартістю 206 мільйонів доларів.

Державний департамент також дозволив продаж Кувейту різноманітних боєприпасів виробництва Raytheon і Lockheed на суму 397 мільйонів доларів. Йдеться про ракети "повітря-повітря", бомби та набори, які роблять їх більш точними та смертоносними.

  • 20 липня міністр оборони США Ллойд Остін розповів про надання Україні установок HIMARS і систем ППО NASAMS, також відзначив уміння українців швидко навчатися. "Ми на сьогодні надали вже 12 HIMARS, ще додаємо 4 і разом буде 16 HIMARS.2 ППО NASAMS також буде надано Україні найближчим часом", - сказав він.

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