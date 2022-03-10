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Держдеп США заявив, що Росія поширює брехню про створення біологічної зброї в Україні

10 березня, 2022 четвер
11:17

Кремль поширює відверту брехню про те, що Сполучені Штати і Україна ведуть діяльність зі створення хімічної та біологічної зброї в Україні

Про це розповів прессекретар Державного департаменту США Нед Прайс.

"Ця російська дезінформація – повна нісенітниця, і Росія не вперше придумує подібні помилкові твердження проти іншої країни. Крім того, ці твердження були остаточно і неодноразово спростовані протягом багатьох років", – розповів прессекретар Держдепу. 

Прайс наголосив, що Росія придумує неправдиві приводи, намагаючись виправдати свої жахливі дії в Україні. Він також зауважив, що США не володіють і не керують хімічними або біологічними лабораторіями в Україні, вони повністю виконують свої зобов'язання за конвенціями про заборону хімічної та біологічної зброї.

Зауважимо, що у РФ є досвід звинувачення Заходу в тих самих злочинах, які вона сама здійснює.

"Така тактика є очевидним прийомом Росії, щоб спробувати виправдати подальші навмисні, неспровоковані і невиправдані напади на Україну. Ми повністю очікуємо, що Росія буде продовжувати подвоювати подібні заяви, висуваючи нові необґрунтовані звинувачення", – додав Нед Прайс.

  • Нагадаємо, США звинувачує Росію у намірі застосувати хімічну зброю в Україні.

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