Держдеп США заявив, що Росія поширює брехню про створення біологічної зброї в Україні

Про це розповів прессекретар Державного департаменту США Нед Прайс.



"Ця російська дезінформація – повна нісенітниця, і Росія не вперше придумує подібні помилкові твердження проти іншої країни. Крім того, ці твердження були остаточно і неодноразово спростовані протягом багатьох років", – розповів прессекретар Держдепу.



Прайс наголосив, що Росія придумує неправдиві приводи, намагаючись виправдати свої жахливі дії в Україні. Він також зауважив, що США не володіють і не керують хімічними або біологічними лабораторіями в Україні, вони повністю виконують свої зобов'язання за конвенціями про заборону хімічної та біологічної зброї.



Зауважимо, що у РФ є досвід звинувачення Заходу в тих самих злочинах, які вона сама здійснює.



"Така тактика є очевидним прийомом Росії, щоб спробувати виправдати подальші навмисні, неспровоковані і невиправдані напади на Україну. Ми повністю очікуємо, що Росія буде продовжувати подвоювати подібні заяви, висуваючи нові необґрунтовані звинувачення", – додав Нед Прайс.

Нагадаємо, США звинувачує Росію у намірі застосувати хімічну зброю в Україні.