Держдеп США заявив, що Росія поширює брехню про створення біологічної зброї в Україні
Кремль поширює відверту брехню про те, що Сполучені Штати і Україна ведуть діяльність зі створення хімічної та біологічної зброї в Україні
Про це розповів прессекретар Державного департаменту США Нед Прайс.
"Ця російська дезінформація – повна нісенітниця, і Росія не вперше придумує подібні помилкові твердження проти іншої країни. Крім того, ці твердження були остаточно і неодноразово спростовані протягом багатьох років", – розповів прессекретар Держдепу.
Прайс наголосив, що Росія придумує неправдиві приводи, намагаючись виправдати свої жахливі дії в Україні. Він також зауважив, що США не володіють і не керують хімічними або біологічними лабораторіями в Україні, вони повністю виконують свої зобов'язання за конвенціями про заборону хімічної та біологічної зброї.
Зауважимо, що у РФ є досвід звинувачення Заходу в тих самих злочинах, які вона сама здійснює.
"Така тактика є очевидним прийомом Росії, щоб спробувати виправдати подальші навмисні, неспровоковані і невиправдані напади на Україну. Ми повністю очікуємо, що Росія буде продовжувати подвоювати подібні заяви, висуваючи нові необґрунтовані звинувачення", – додав Нед Прайс.
- Нагадаємо, США звинувачує Росію у намірі застосувати хімічну зброю в Україні.
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