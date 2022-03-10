США звинувачує Росію у намірі застосувати хімічну зброю в Україні

Таку заяву на своїй сторінці у Twitter зробила прес-секретар Білого дому Джен Псакі, інформує Еспресо.TV

Вона вважає неправдивими заяви РФ про те, що США нібито розробляють хімічну зброю в Україні.

"Тепер, коли Росія зробила ці неправдиві твердження, а Китай, здавалося б, підтримав цю пропаганду, ми всі повинні дивитися на те, що Росія може застосувати хімічну чи біологічну зброю в Україні або створити операцію під фальшивим прапором із її використанням", - пише вона.

Псакі також відзначила "тривалий і добре задокументований досвід використання хімічної зброї" Росії, а також її модель "звинувачення Заходу в тих самих порушеннях, які здійснює сама Росія".

Нагадаємо, сьогодні The Guardian, посилаючись на свої джерела в британському уряді, зазначає – Лондон побоюється, що Росія може сфабрикувати привід для застосування хімічної зброї у війні з Україною, оскільки план окупувати країну та захопити Київ за кілька днів повністю провалився.

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