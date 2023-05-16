Держдума РФ денонсувала договір про звичайні збройні сили в Європі
Депутати російської держдуми ухвалили закон про денонсацію договору про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ)
Про це повідомляє РБК.
Рішення ухвалене одноголосно.
Заступник голови МЗС Сергій Рябков заявив, що договір "суперечить інтересам безпеки Росії, а країни, які розраховують повернути Москву в договір, повинні відмовитися від своїх ілюзій".
"Він багато років фактично не працював, тому наш вихід із нього ситуацію погіршити не може. Водночас зникнуть ілюзії у тих, хто ще сподівався повернути Росію у договір", - сказав заступник міністра.
10 травня президент РФ Володимир Путін випустив розпорядження, що Росія денонсує договір. Росія призупинила дію ДЗЗСЄ у липні 2007 року.
Довідка. ДЗЗСЄ 19 листопада 1990 року в Парижі підписали повноважні представники 16 держав-учасниць НАТО (США, Канада, Великобританія, Франція, Бельгія, Німеччина, Данія, Ісландія, Греція, Іспанія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Португалія і Туреччина) і шість держав-учасниць Організації Варшавського договору (СРСР, Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія і Чехословаччина). Документ набув чинності 9 листопада 1992 року. Варто зазначити, що Росія - правонаступниця СРСР.
Договором встановлюється рівновага звичайних армій різних блоків на нижчому рівні, одночасно обмежуючи можливості розміщення їх звичайних озброєнь уздовж лінії зіткнення між блоками і таким чином перешкоджає створенню потенціалу для раптової атаки і ведення великомасштабних наступів на європейській території.
- 28 лютого президент РФ Володимир Путін підписав указ про тимчасове припинення участі РФ у Договорі про стратегічні наступальні озброєння.
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