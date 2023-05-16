Держдума РФ денонсувала договір про звичайні збройні сили в Європі

Про це повідомляє РБК.

Рішення ухвалене одноголосно.

Заступник голови МЗС Сергій Рябков заявив, що договір "суперечить інтересам безпеки Росії, а країни, які розраховують повернути Москву в договір, повинні відмовитися від своїх ілюзій".

"Він багато років фактично не працював, тому наш вихід із нього ситуацію погіршити не може. Водночас зникнуть ілюзії у тих, хто ще сподівався повернути Росію у договір", - сказав заступник міністра.

10 травня президент РФ Володимир Путін випустив розпорядження, що Росія денонсує договір. Росія призупинила дію ДЗЗСЄ у липні 2007 року.

Довідка. ДЗЗСЄ 19 листопада 1990 року в Парижі підписали повноважні представники 16 держав-учасниць НАТО (США, Канада, Великобританія, Франція, Бельгія, Німеччина, Данія, Ісландія, Греція, Іспанія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Португалія і Туреччина) і шість держав-учасниць Організації Варшавського договору (СРСР, Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія і Чехословаччина). Документ набув чинності 9 листопада 1992 року. Варто зазначити, що Росія - правонаступниця СРСР.

Договором встановлюється рівновага звичайних армій різних блоків на нижчому рівні, одночасно обмежуючи можливості розміщення їх звичайних озброєнь уздовж лінії зіткнення між блоками і таким чином перешкоджає створенню потенціалу для раптової атаки і ведення великомасштабних наступів на європейській території.