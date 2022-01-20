Держдума Росії назвала пропозицію про визнання так званих ЛДНР "невчасною"

Про це сказав перший заступник голови комітету держдуми РФ у справах СНД, євразійській інтеграції та зв'язках із співвітчизниками Віктор Водолацький, повідомляє ТАСС.

"Сьогодні, я вважаю, важливо домогтися більш значущого рішення, вказаного у наших вимогах. Заява про визнання "ЛНР" та "ДНР" може спровокувати переговорників з боку США та НАТО на те, щоб назвати Росію агресором та звинуватити в тому, що ми хочемо забрати пів України", - наголосив він.

За словами Водолацького, у разі відмови США та НАТО надати Росії "гарантії безпеки", які вона вимагає, "починає реалізовуватись план "Б", за якого ця заява, можливо, знайде реалізацію".

"Щоб не дай бог, з боку Харкова чи Чернігова до нас не прилітали натовські ракети", - додав він.

Нагадаємо, Комуністична партія РФ внесла до російської держдуми проєкт звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати так звані Донецьку і Луганську "народні республіки".



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