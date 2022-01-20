Держдума Росії назвала пропозицію про визнання так званих ЛДНР "невчасною"
У Держдумі Російської Федерації назвали ініціативу Комуністичної партії про визнання так званих ЛНР та ДНР "несвоєчасною та провокаційною"
Про це сказав перший заступник голови комітету держдуми РФ у справах СНД, євразійській інтеграції та зв'язках із співвітчизниками Віктор Водолацький, повідомляє ТАСС.
"Сьогодні, я вважаю, важливо домогтися більш значущого рішення, вказаного у наших вимогах. Заява про визнання "ЛНР" та "ДНР" може спровокувати переговорників з боку США та НАТО на те, щоб назвати Росію агресором та звинуватити в тому, що ми хочемо забрати пів України", - наголосив він.
За словами Водолацького, у разі відмови США та НАТО надати Росії "гарантії безпеки", які вона вимагає, "починає реалізовуватись план "Б", за якого ця заява, можливо, знайде реалізацію".
"Щоб не дай бог, з боку Харкова чи Чернігова до нас не прилітали натовські ракети", - додав він.
- Нагадаємо, Комуністична партія РФ внесла до російської держдуми проєкт звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати так звані Донецьку і Луганську "народні республіки".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.19
Купівля 28.19Продаж 28.47
-
EUR
Купівля 31.91Продаж 32.34
- Актуальне
- Важливе