Держдума збереться на позачергове засідання щодо "приєднання" до РФ окупованих територій України 3 жовтня
У понеділок, 3 жовтня, держдума РФ проведе позачергове засідання, на якому розгляне питання щодо "приєднання" окупованих територій України до Росії
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Відповідну заяву зробив голова держдуми В'ячеслав Володін після наради з головами фракцій за підсумками псевдореферендумів на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.
"Йдеться про перенесення регіонального тижня з 3 жовтня на 10-те. Відповідно 3 жовтня, у понеділок, пропонується провести пленарне засідання, початок якого буде о 14:00. Чим викликана необхідність рішення про перенесення, я думаю, ви розумієте", - сказав Володін.
-
27 вересня російські загарбники оголосили результати псевдореферендумів.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.85
Купівля 40.85Продаж 41.77
-
EUR
Купівля 39.04Продаж 40.2
- Актуальне
- Важливе