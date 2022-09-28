Про це повідомляють російські ЗМІ.

Відповідну заяву зробив голова держдуми В'ячеслав Володін після наради з головами фракцій за підсумками псевдореферендумів на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

"Йдеться про перенесення регіонального тижня з 3 жовтня на 10-те. Відповідно 3 жовтня, у понеділок, пропонується провести пленарне засідання, початок якого буде о 14:00. Чим викликана необхідність рішення про перенесення, я думаю, ви розумієте", - сказав Володін.

27 вересня російські загарбники оголосили результати псевдореферендумів.

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