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OPINION

Держкіно — одна з найзакритіших українських інституцій

Лєна Чиченіна
21 травня, 2023 неділя
20:05
Погляд Лєна Чиченіна

Відомство заперечує, що організовує у Каннах фешн-фестиваль і везе туди кутюр та Камалію

Рубрика "обізвалась жовта диня".

Держкіно заперечило, що організовує у Каннах фешн-фестиваль і везе туди кутюр та Камалію. А логотипи в анонсах події взяті без дозволу. Бо перед цим до них звернулося ТОВ з обмеженою відповідальністю "Юкрейніан фешн груп" за інфопідтримкою. Держкіно каже, що про співпрацю вони таки не домовилися, але товка все одно розмістила лого.

Керує цією нахабною товкою Гусєва Ольга Олександрівна. Вона ж власниця та генпродюсерка телеканалу FasionTv Ua, який вказаний організатором модного фесту у Каннах. А ще вона дружина гендиректора "Укроборонпрому" Юрія Гусєва.

Держкіно радить журналістам та громадськості перевіряти інфу про діяльність Держкіно на їхньому сайті та соцмережах. І тут медійники дружно поржали. Бо теперішнє Держкіно — одна з найзакритіших українських інституцій. Донедавна у них навіть коменти на сторінці були закриті.

Про те, що Держкіно розробило Стратегію розвитку українського кіно до 2027 року, у соцмережах і на сайті вони не писали. Журналісти про це дізналися з власних джерел. Хоча це дуже важливий документ, який мають обговорювати у професійному середовищі

Про те, що вони розробили Стратегію розвитку українського кіно до 2027 року, у соцмережах і на сайті вони не писали. Журналісти про це дізналися з власних джерел. Хоча це дуже важливий документ, який мають обговорювати у професійному середовищі. Ба більше — текст Стратегії вони відмовилися надавати й послалися на якусь таємну у ньому інформацію.

Також вони називали цирк із "замінуванням" приміщення просто перед конкурсом на голову Довженко-центру "причинами, що не залежали від Держкіно". Навіть і не знаю, хто у це міг повірити.

Можна ще перераховувати дуже довго. А зводиться все до того, що нинішнє керівництво сформувало Держкіно такий імідж, що медійниками воно вже навряд вважається надійним джерелом. А зовсім навпаки.

Джерело

Про автораЛєна Чиченіна – журналістка.

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