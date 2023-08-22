Держзрада під час окупації Криму: експрацівника Національного космічного агентства засудили до 15 років за ґратами

Про це у facebook повідомляє Управління СБУ в Житомирській області.

"Слідством встановлено, що зловмисником є 48-річний уродженець Житомира - колишній інженер структурного підрозділу одного з центрів Національного космічного агентства, який здійснював управління польотами космічних апаратів. Після окупації Росією частини території України у 2014 році підполковник не виконав наказ українського командування про передислокацію, залишився у тимчасово окупованому Криму та сприяв передачі усієї документації й обладнання Центру "на баланс" ЗС РФ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зловмисника залишили на його ж посаді на захопленому об’єкті, а згодом він розпочав військову службу у збройному формуванні РФ – у повітряно-космічних силах. Для цього він набув російського громадянства та склав присягу на вірність Росії.

Додається, що на підставі зібраних СБУ доказів Корольовський районний суд міста Житомира визнав фігуранта справи винним за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 408 (дезертирство) Кримінального кодексу та призначив йому 15 років ув’язнення. Оскільки злочинець переховується у тимчасово окупованому Криму, початок терміну відбування покарання обчислюватиметься з дня його затримання.

Окрім цього, згідно з наказом Міністерства оборони України - його позбавлено військового звання у дисциплінарному порядку та звільнено з військової служби. Постановою слідчого СБУ зловмисника оголошено у розшук.