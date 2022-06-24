Десантники ЗСУ знищили колону російських КамАЗів з боєприпасами та пальним
Артилеристи Десантно-штурмових військ Збройних сил України ліквідували колону російських окупантів з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами
Про це інформує в фейсбуці командування ДШВ ЗСУ.
"Артилеристи ДШВ ЗС України знищили колону з боєприпасами та ПММ російських окупантів", - написали у пресслужбі.
На відео воїни артилерійського підрозділу Десантно-штурмових військ ЗСУ знищили колону російських КамАЗів з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами, "під зав’язку запаковану".
Десантники, маючи координати, завдали удару та знищила тилову техніку рашистів.
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