Про це інформує в фейсбуці командування ДШВ ЗСУ.

"Артилеристи ДШВ ЗС України знищили колону з боєприпасами та ПММ російських окупантів", - написали у пресслужбі.

На відео воїни артилерійського підрозділу Десантно-штурмових військ ЗСУ знищили колону російських КамАЗів з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами, "під зав’язку запаковану".

Десантники, маючи координати, завдали удару та знищила тилову техніку рашистів.

Артилеристи 81-ї Десантно-штурмової бригади знищили російські "ураган" і бронемашину.

ЗСУ знищили два склади боєприпасів та вразили ракетний комплекс РФ на Зміїному.

23 червня десантники з 80-ї бригади збили російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52, а також підбили два ворожі БТРи та БМД.

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