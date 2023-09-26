Дешева альтернатива зерну з РФ: Єгипет планує закупляти пшеницю у Кахахстані
Єгипет веде переговори з комерційним банком Абу-Дабі про надання кредиту для фінансування закупівлі пшениці в Казахстані. Таким чином влада країни шукає дешеву альтернативу зерну з Росії
Про це інформує Reuters з посиланням на власні джерела.
Зараз Єгипет є найбільшим покупцем пшениці в усьому світі. Країна намагається скоротити свої витрати на імпорт, оскільки бореться з дефіцитом іноземної валюти.
Джерело агентства повідомило, що переговори щодо кредитної угоди для закупівель у Казахстану перебувають на початковому етапі. Також зараз ведуться переговори щодо ціни та кількості пшениці.
Водночас джерело та трейдери не назвали конкретний банк з Абу-Дабі.Трейдери сказали, що вони дізналися про потенційну угоду під час тендеру на пшеницю в середу, проведеного державним покупцем зерна Єгипту, Генеральним управлінням з поставок товарів (GASC).
Їм повідомили, що GASC веде переговори про ціну, яка може бути нижчою за неофіційну мінімальну ціну, встановлену урядом РФ на рівні $270 за метричну тонну. Проте джерела також поставили під сумнів потенційну угоду, заявивши, що доставлення пшениці з Казахстану буде складною з точки зору логістики, вимагаючи наземних поставок через інші країни.
Зазначається, що неофіційна мінімальна ціна стала перешкодою як для GASC, так і для російських постачальників пшениці, які збільшили продажі відносно дешевого зерна до Єгипту після повномасштабного вторгнення в Україну.
Як повідомляє Reuters, нещодавно міністерство сільського господарства Росії завадило приватному продажу 480 000 тонн російської пшениці до Єгипту, ймовірно, через те, що вона була продана нижче мінімальної ціни.
- Напередодні стало відомо, що Єгипет, один із найбільших у світі імпортерів пшениці, придбав близько пів мільйона тонн російської пшениці в рамках приватної угоди, укладеної державним покупцем.
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