Дешева альтернатива зерну з РФ: Єгипет планує закупляти пшеницю у Кахахстані

Про це інформує Reuters з посиланням на власні джерела.

Зараз Єгипет є найбільшим покупцем пшениці в усьому світі. Країна намагається скоротити свої витрати на імпорт, оскільки бореться з дефіцитом іноземної валюти.

Джерело агентства повідомило, що переговори щодо кредитної угоди для закупівель у Казахстану перебувають на початковому етапі. Також зараз ведуться переговори щодо ціни та кількості пшениці.

Водночас джерело та трейдери не назвали конкретний банк з Абу-Дабі.Трейдери сказали, що вони дізналися про потенційну угоду під час тендеру на пшеницю в середу, проведеного державним покупцем зерна Єгипту, Генеральним управлінням з поставок товарів (GASC).

Їм повідомили, що GASC веде переговори про ціну, яка може бути нижчою за неофіційну мінімальну ціну, встановлену урядом РФ на рівні $270 за метричну тонну. Проте джерела також поставили під сумнів потенційну угоду, заявивши, що доставлення пшениці з Казахстану буде складною з точки зору логістики, вимагаючи наземних поставок через інші країни.

Зазначається, що неофіційна мінімальна ціна стала перешкодою як для GASC, так і для російських постачальників пшениці, які збільшили продажі відносно дешевого зерна до Єгипту після повномасштабного вторгнення в Україну.

Як повідомляє Reuters, нещодавно міністерство сільського господарства Росії завадило приватному продажу 480 000 тонн російської пшениці до Єгипту, ймовірно, через те, що вона була продана нижче мінімальної ціни.