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Єгипет закупив майже пів мільйона тонн пшениці з РФ за приватною угодою, – Reuters

4 вересня, 2023 понедiлок
11:48
Світ пшениця зерно

Єгипет, один із найбільших у світі імпортерів пшениці, придбав близько пів мільйона тонн російської пшениці в рамках приватної угоди, укладеної державним покупцем

Про це пише Reuters з посиланням на чотирьох трейдерів.

Зазначається, що Єгипет минулого року почав переходити на прямі закупівлі замість тендерів після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

За даними Reuters, Генеральне управління з постачань товарів (GASC) купило близько 480 000 метричних тонн російської пшениці у торгової фірми Solaris за ціною близько 270$ за тонну на основі вартості та фрахту (C&F). Водночас GASC не давало коментарів щодо цього.

За словами трейдерів, ціна може бути нижчою від неофіційної мінімальної, встановленої російським урядом для контролю внутрішніх цін на пшеницю.

Інші російські постачальники пшениці подали пропозиції в п’ятницю за ціною "франко-борт" у 265$ за тонну. Вони вважають, що це встановлена ​​мінімальна ціна.

Трейдери повідомили Reuters, що мінімальна ціна не є юридично обов’язковою, але очікується, що постачальники будуть виконувати інструкції міністерства сільського господарства Росії. Натомість на ринку немає ясності щодо рівня російської мінімальної ціни.

Також зазначається, що існують різні мінімальні ціни для приватних продажів і продажів на державних тендерах, а також різні ціни для продажів у кожному місяці між вереснем і груднем і знижки для низькопротеїнових сортів пшениці.

Після того, як війна в Україні порушила експорт пшениці з країни, Єгипет переважно покладався на відносно дешеве російське зерно.

Минулого року міністр постачання Єгипту заявив, що закупівля безпосередньо у постачальників дозволила йому домовитися про кращі ціни в часи невизначеності. Єгипет страждає від дефіциту іноземної валюти після того, як війна в Україні завдала значного удару по її економіці, змусивши її почати відкладати платежі за пшеницю.

  • Напередодні Єгипет відмовився постачати зброю Росії, але не погоджувався надати її Україні.
Економіка
Росія
Єгипет
зерно
Чорне море
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