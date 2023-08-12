Єгипет відмовився постачати зброю Росії, але не погоджується надати її Україні, - WSJ
США намагаються переконати Єгипет розпочати поставки озброєння для України, однак Каїр не планує йти на цей крок
Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на неназваного американського чиновника.
За словами неназваного американського чиновника, йдеться про артилерійські снаряди, протитанкові ракети, системи ППО та стрілецьку зброю.
Видання пише, що у розмові з американськими офіційними особами Єгипет не дав однозначної відповіді на цей запит, але єгипетський чиновник у приватному порядку заявив, що "Єгипет не планує відправляти зброю".
WSJ додає, що Каїр раніше планував постачання ракет Росії. Але після звернення Вашингтона влада Єгипту відмовилася від таких поставок.
Медіа підкреслює, що американські офіційні особи, включно з міністром оборони США Ллойдом Остіном, попросили Єгипет поставити зброю Україні, щоби подолати нестачу боєприпасів у Сил оборони.
WSJ пише, що Остін у березні особисто попросив про військову допомогу Україні під час зустрічі з президентом Єгипту Абдул-Фаттахом Халілом Ас-Сісі в Каїрі.
Однак, як додає медіа, таке прохання "ні до чого не призвело", і з того часу офіційні представники США неодноразово закликають Єгипет до передачі зброї для України.
WSJ вказує, що Сісі має теплі особисті стосунки з російським диктатором Володимиром Путіним і відвідав саміт африканських лідерів у Санкт-Петербурзі в липні. Крім того, Єгипет також купує більшу частину своєї пшениці в Росії, і Москва прагне збільшити ці продажі після того, як минулого місяця вийшла з Чорноморської зернової ініціативи.
- 18 квітня видання The Washington Post з посиланням на витік документів з Пентагону повідомляло, що Єгипет розробив детальні плани експорту Росії реактивних снарядів для РСЗВ, однак після переговорів з високопосадовцями США схвалив виробництво артилерійських боєприпасів для Києва.
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