Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на п'ять документів американської розвідки.

Минулого тижня газета повідомила про інший документ, який розкриває таємну схему президента Єгипту Абдель Фаттаха Ас-Сісі в лютому з постачання до РФ до 40 тисяч 122-мм реактивних снарядів "Сакр-45", які можуть використовуватися в російських реактивних системах. Сісі доручив своєму уряду тримати документ у секреті "аби уникнути проблем із Заходом".

Пізніше The Washington Post отримала нові дані, згідно з якими у березні уряд Єгипту відмовився від планів поставок Москві.

Єгипет, хоча і має давні дипломатичні та військові відносини з РФ, десятиліттями був головним союзником США на Близькому Сході та отримує понад мільярд доларів на рік військової допомоги від Вашингтона.

У злитих документах Пентагону ідеться про те, що Каїр відклав угоду з РФ та схвалив продаж артилерійських снарядів калібру 152 мм і 155 мм Сполученим Штатам для передачі Україні.

Видання зазначає, що Єгипет мав намір використати свої можливості з виробництва зброї для України як "важіль" для отримання передової американської зброї.