Злиті документи Пентагону: Єгипет відмовився від поставок зброї РФ, натомість виготовляє її для України
Минулого місяця після переговорів із високопосадовцями США офіційний Каїр призупинив таємні поставки зброї в РФ. Натомість було ухвалене рішення виробляти артилерійські боєприпаси для України
Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на п'ять документів американської розвідки.
Минулого тижня газета повідомила про інший документ, який розкриває таємну схему президента Єгипту Абдель Фаттаха Ас-Сісі в лютому з постачання до РФ до 40 тисяч 122-мм реактивних снарядів "Сакр-45", які можуть використовуватися в російських реактивних системах. Сісі доручив своєму уряду тримати документ у секреті "аби уникнути проблем із Заходом".
Пізніше The Washington Post отримала нові дані, згідно з якими у березні уряд Єгипту відмовився від планів поставок Москві.
Єгипет, хоча і має давні дипломатичні та військові відносини з РФ, десятиліттями був головним союзником США на Близькому Сході та отримує понад мільярд доларів на рік військової допомоги від Вашингтона.
У злитих документах Пентагону ідеться про те, що Каїр відклав угоду з РФ та схвалив продаж артилерійських снарядів калібру 152 мм і 155 мм Сполученим Штатам для передачі Україні.
Видання зазначає, що Єгипет мав намір використати свої можливості з виробництва зброї для України як "важіль" для отримання передової американської зброї.
- У документах Пентагону зазначається, що Будапешт міг таємно дозволити авіаперевезення зброї та військової техніки в Україну через свою територію попри заяви уряду, що транзиту не буде.
- Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев та начальник Генштабу Валерій Герасимов намагалися зірвати російське вторгнення в Україну на початковому етапі. План посадовців полягав у тому, щоб російська армія зазнала поразки на південному напрямку і до 5 березня 2022 року кампанія завершилась би програшем РФ - ідеться у злитих документах Пентагону.
- Злиті секретні документи Пентагону свідчать, що Китай міг схвалити надання зброї Росії.
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