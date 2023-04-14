Злиті документи Пентагону: Угорщина може дозволяти транзит зброї в Україну через свою територію
У документах Пентагону зазначається, що Будапешт міг таємно дозволити авіаперевезення зброї та військової техніки в Україну через свою територію попри заяви уряду, що транзиту не буде
Про це повідомляє Politico із посиланням на документи Пентагону.
В одному з документів США ідеться про те, що Угорщина могла дозволити використати свій повітряний простір партнерам та Україні для переміщення зброї. Зокрема, там зазначається, що "українські пілоти перелетять на переданих Хорватією вертольотах через повітряний простір Угорщини".
Politico зазначає, що судячи з даних, що опинилися в мережі, логістика Заходу із передачі зброї Україні не завжди є такою, як повідомляється в пресі.
"Якщо ця інформація відповідає дійсності, то це не лише показуватиме, що Угорщина пропускає зброю через своє небо, а й суперечить повідомленням преси про те, що гелікоптери будуть доставлені автошляхами або рейками до Польщі", - ідеться у повідомленні.
- 6 квітня видання The New York Times написало про витік засекречених документів, в яких детально описані плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим контрнаступом. Пентагон почав розслідування.
- Майже відразу ж у соціальних мережах з'явилася нова порція таємних документів, які, ймовірно, розкривають секрети американської національної безпеки щодо України, Близького Сходу і Китаю.
- 12 квітня стало відомо, що ФБР працює над відстеженням витоку матеріалів, водночас Пентагон скорочує кількість людей, які мають доступ до тієї секретної інформації, що стала об'єктом оприлюднення.
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