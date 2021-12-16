Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Світ Десятки тисяч жителів Філіппін евакуювались через потужний тайфун

Десятки тисяч жителів Філіппін евакуювались через потужний тайфун

16 грудня, 2021 четвер
11:31
Світ

На східне узбережжя Філіппін наніс удар потужний супертайфун "Рай", через що десятки тисяч людей було евакуйовано з їхніх домівок

Про це повідомляє CNN.

У четвер, 16 грудня, супертайфун "Рай", також відомий як "Одетт", приніс проливні дощі та загрозу повені по всьому Філіппінському архіпелагу.

Уряд повідомляє, що із власних будинків до урядових притулків евакуйовано близько 198 тис. людей.

На початку тижня почалися попереджувальні евакуації та підготовка до шторму, оскільки в країні почався сильний дощ. У центральній східній провінції Місаміс річка Агай-Аян розлилася у вівторок, 14 грудня, затопивши вулиці та будинки каламутною коричневою водою.

Очікується, що шторм пройде через центральні та південні регіони країни. Одні з найгірших умов очікуються в провінції Сурігао, розташованій на півночі одного з головних островів країни Мінданао.

Також шторм має пройти через низку провінцій на Вісайських островах, де проживає понад 20 млн людей.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

тайфун
Азія
Філіппіни
Читайте також:
Зеленский
14 грудня, 2021 вiвторок
Зеленський відреагував на інформацію щодо блокування Німеччиною поставок зброї Україні: держава, яка обороняється, повинна мати право придбати
путін
14 грудня, 2021 вiвторок
Путіну запропонували два чітких шляхи розвитку ситуації навколо України, - Посольство США
15 грудня, 2021 середа
РФ передала США пропозиції щодо безпекових гарантій, - Кремль
Київ
+0
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.06
    Купівля 27.06
    Продаж 27.31
  • EUR
    Купівля 30.42
    Продаж 30.84
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, четвер
16 грудня
13:30
Кримськотатарський орнамент Орьнек включили до спадщини ЮНЕСКО
13:22
Кількість ув'язнених журналістів у 2021 році сягнула рекордного рівня, - звіт
13:11
В Індонезії виявили перший випадок захворювання на штам "Омікрон"
12:58
Тисяча гривень
"Тисяча Зеленського" за вакцинацію почне приходити з 20-21 грудня, - Федоров
12:49
Польща covid
Польща зафіксувала перший випадок зараження "Омікроном"
12:43
Ноутбук
Мінцифри: заяву до поліції можна буде подавати онлайн
12:41
Сенат США
Сенат США схвалив оборонний бюджет: $300 млн планують виділити на допомогу Україні
12:24
Єнс Столтенберг
Нова стратегічна концепція НАТО буде розроблятися з урахуванням зміни поведінки РФ, - Столтенберг
12:20
Зеленський
"Українці вважали, що не може бути війни": Зеленський заявив, що саме РФ "прокладає складний шлях України в НАТО"
12:16
Ferrexpo
Компанія Ferrexpo впроваджує політику з протидії домашньому насильству
12:14
НАЗК
НАЗК виявило порушення на 230 млн грн у деклараціях посадовців за листопад
12:02
Pfizer
Україна закупить препарати для лікування COVID-19 від Pfizer
12:00
Комітет Ради підтримав перетворення каналу "Дом" на всеукраїнський російськомовний ЗМІ
11:52
Сергій Таран
"Закон про столицю − це не просто удар по Києву, це атака по місцевому самоврядуванню в принципі", − депутат Київради Сергій Таран
11:28
Застосунок "Дія"
"Дія" змінила умови авторизації у застосунку за допомогою ID-картки: нові правила
11:18
Канал "Рада"
Канал "Рада" заплатить 9 млн грн компанії продюсера шоу, де Зеленський працював ведучим
11:08
У Києві знешкодили осередок "ІД", п'ять учасників якого є громадянами РФ
11:03
Андрій Осадчук
Якщо ти друг президента, то в будь-якому випадку пройдеш кадрову спецперевірку на високу посаду, − нардеп Андрій Осадчук про Гогілашвілі
10:45
Johnson & Johnson
США можуть обмежити використання вакцини Johnson & Johnson через побічні ефекти
10:38
коронавірус
Карантин: в Україні не залишилося "помаранчевих" областей - Закарпаття перейшло до "жовтої" зони
10:35
Аварія на трубопроводі
У Червонограді через аварію без тепла залишилися школи, дитсадки і будинки
10:08
Коронавірус Омікрон
За кілька тижнів "Омікрон" стане головним штамом коронавірусу в Європі, - ЦКЗ ЄС
10:08
Гогілашвілі з дружиною імовірно мешкають у одному маєтку з очільником військової розвідки Будановим, - розслідування
09:35
операція дитині
У Японії медики зробили успішну операцію на серці ще не народженій дитині
09:19
Олександр Корнієнко
Важко забезпечити одночасно анонімність та ідентифікацію, - Корнієнко про можливість онлайнвиборів в Україні
08:59
"Питання взаємного інтересу": міністри оборони США і Канади обговорили загострення на кордоні України з РФ
08:35
коронавірус
В Україні від коронавірусу померли понад 92 тис. людей, упродовж доби - 355 смертей та 9590 нових заражень
08:30
Місія ОБСЄ виявила невідведені "Гради" окупантів на сході України
08:00
хабар, гроші, долари
Долар в Україні продовжив дорожчати
07:31
Росіяни в зоні ООС обстріляли українських військових із забороненої важкої артилерії
2021, середа
15 грудня
23:01
За підтримки заснованого Костянтином Жеваго Ferrexpo в одному з найбільших міст Японії висадили київські каштани
22:48
російські війська
"Продовольство призначалося для військових РФ, що дислокуються у "ДНР" та "ЛНР": суд Ростова вперше визнав наявність військ на Донбасі
22:24
Сенат США
Сенат США ухвалив оборонний бюджет: $300 млн направлені на підтримку України
22:23
Ексклюзив
Україна через двосторонні стосунки фіксує, хто справжній друг, - політолог Фесенко про підписання декларацій щодо підтримки вступу до ЄС
22:05
Ексклюзив
Володимир Фесенко
Риторика європейських країн щодо РФ стала жорсткішою, ніж в 2014 році, - Фесенко
21:55
Зеленський
Коли країни Європи нас підтримують, то вони захищають і свій народ, який може бути в небезпеці, - Зеленський
21:31
Зеленський
Зеленський заявив, що міг би використати "Північний потік-2" як інструмент у переговорах з Путіним
21:18
Зеленський
Україна готова до тристоронніх треків, - Зеленський про залучення США до переговорів щодо Донбасу
21:17
Українська драма про MH17 "Клондайк" увійшла до конкурсної програми 72-го Берлінського кінофестивалю
21:16
Зеленський
Україну цікавлять потужні санкції проти РФ до ескалації, а не після, – Зеленський
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV