Десятки тисяч жителів Філіппін евакуювались через потужний тайфун

Про це повідомляє CNN.



У четвер, 16 грудня, супертайфун "Рай", також відомий як "Одетт", приніс проливні дощі та загрозу повені по всьому Філіппінському архіпелагу.



Уряд повідомляє, що із власних будинків до урядових притулків евакуйовано близько 198 тис. людей.



На початку тижня почалися попереджувальні евакуації та підготовка до шторму, оскільки в країні почався сильний дощ. У центральній східній провінції Місаміс річка Агай-Аян розлилася у вівторок, 14 грудня, затопивши вулиці та будинки каламутною коричневою водою.



Очікується, що шторм пройде через центральні та південні регіони країни. Одні з найгірших умов очікуються в провінції Сурігао, розташованій на півночі одного з головних островів країни Мінданао.



Також шторм має пройти через низку провінцій на Вісайських островах, де проживає понад 20 млн людей.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb