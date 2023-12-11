Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кримінал "Деталі операції - після перемоги": СБУ про ліквідацію Киви

"Деталі операції - після перемоги": СБУ про ліквідацію Киви

11 грудня, 2023 понедiлок
14:29
Кримінал Ілля Кива

Служба безпеки України у понеділок, 11 грудня, у коментарі для ЗМІ наголосила, що деталі спецоперації з ліквідації екснардепа-зрадника Іллі Киви, до якої, ймовірно, причетна СБУ, стануть відомими після перемоги України

Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

"Зважаючи на численну кількість запитів від ЗМІ щодо причетності СБУ до ліквідації злочинця і зрадника Іллі Киви, повідомляємо: Служба безпеки України проводить дуже багато успішних спецоперацій, зокрема і тих, які несуть заслужене покарання воєнним злочинцям і ворогам України", - зазначили у Службі безпеки.

Там нагадали, що за словами очільника СБУ Василя Малюка, смерть – це єдина перспектива, яку можна запропонувати окупантам та їх пособникам.

"Також Малюк неодноразово підкреслював, що вороги України обов’язково будуть відповідати за свої злочини: і перед Богом, і перед українським народом – по закону і по моралі. Ситуація з ліквідацією Іллі Киви лише підтверджує ці слова", - йдеться у повідомленні.

Пресцентр української спецслужби наголошує, що всі деталі спеціальних операцій СБУ суспільство дізнається після перемоги України.

  • У середу, 6 грудня, в Підмосков'ї було виявлено тіло колишнього нардепа Іллі Киви. Російські слідчі повідомили про відкриття кримінальної справи за фактом його вбивства.
Україна
СБУ
Ілля Кива
Читайте також:
10 грудня, 2023 неділя
На Авдіївському напрямку окупанти намагаються оточити ЗСУ з трьох напрямків, - майор запасу НГУ Гетьман
Заставка Княжицький. Політика
10 грудня, 2023 неділя
Зрада скасовується. ЄС підтримав українських перевізників, США нададуть допомогу
Російські військові
11 грудня, 2023 понедiлок
У Росії заявили про просування військ на 1,5 км поблизу Кремінної та до 3,5 км поблизу Веселого, - ISW
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.83
    Купівля 36.83
    Продаж 37.45
  • EUR
    Купівля 39.61
    Продаж 40.64
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
11 грудня
14:20
ХАМАС напав на Ізраїль
Франція, Німеччина та Італія закликали ЄС запровадити спеціальну схему санкцій проти ХАМАСу
14:04
OPINION
Лариса Волошина
Бразильський Лула дочекався свого бумеранга в Гаяні
14:00
Дмитро Кулеба
Питання щодо відкриття переговорів з Україною про вступ в ЄС ще не вирішене, - Кулеба
13:27
Леонід Кучма
Кучма розповів, чому Путін не погодиться на мирні переговори з Україною
13:24
Словаччина Україна
Словаччина закликатиме Єврокомісію до спільного вирішення питання імпорту з України
13:09
Оновлено
Володимир Путін
ЦВК Росії призначила "вибори" президента на ТОТ України
12:55
на фото Володимир Зеленський
Ми зацікавлені, щоб Аргентина відігравала одну з ключових ролей у Формулі миру, - Зеленський про візит до Аргентини
12:44
Командира армії РФ заочно засудили до довічного увʼязнення за розстріл цивільного на Київщині
12:44
дитяча лікарня у Херсоні після російського обстрілу
Відновленню не підлягають: з початку повномасштабного вторгнення РФ знищила в Україні 195 об'єктів медзакладів
12:30
Дитинча лейцистового алігатора
У Флориді народився найрідкісніший алігатор, яких у світі налічується лише 7 особин
12:26
Оновлено
корабель НАТО
Британія та Норвегія створили морську коаліцію для підтримки України
12:17
ЗСУ
ЗСУ провели успішні контратаки, РФ втратила контроль над Степовим: розвідка Британії оцінила ситуацію біля Авдіївки
12:00
OPINION
Олексій Голобуцький
Путін знизив прайс і використовує колишніх корисних ідіотів
11:45
Огляд
світ, міжнародний огляд
Союзники Орбана їдуть до республіканців говорити про припинення допомоги Україні, а Байден запросив Зеленського до Вашингтона задля підтримки. Акценти світових ЗМІ 11 грудня
11:41
електроенергія
Через дефіцит потужності Україна застосовує аварійну допомогу з Польщі та Румунії: ситуація в енергосистемі станом на 11 грудня
11:33
Ігор Кузін
Україна наближається до піка захворюваності на COVID-19, - Кузін
11:32
міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський
Вступ України в ЄС не буде безболісним, але Чехія підтримує інтеграцію, - голова МЗС Ліпавський
11:27
Ексклюзив
Побудова Національного військового меморіального кладовища дуже затягнулася, - шеф-редакторка платформи пам'яті Меморіал
11:23
Корабель берегової охорони Китаю використовує водомет проти філіппінського вантажного судна, що прямує до спірної Другої мілини Томаса в Південно-Китайському морі, 10 грудня 2023 р.
Філіппіни заявили, що судна КНР протаранили корабель з начальником штабу їхніх збройних сил
11:10
Андрій Павленко
На фронті загинув український актор та режисер Андрій Павленко
10:48
ОАЕ пом'якшують закони щодо алкоголю: в Абу-Дабі відкриють першу пивоварню
10:28
Жозеп Боррель
Саміт лідерів ЄС розгляне варіанти гарантій безпеки для України, - Боррель
10:20
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 11 грудня: скільки коштують долар і євро
10:07
ООН
ООН просить у країн-членів $46 млрд на гуманітарні потреби у 2024 році
10:05
OPINION
Віктор Бобиренко
Афінська декларація між Туреччиною та Грецією — виклик божевільному світу
10:01
Оновлено
РФ ударила по Києву, є постраждалі. Ігнат пояснив, чому тривогу дали після вибухів
09:48
білоруські та російські військові
Білорусь вкотре продовжила спільні військові навчання з Росією, - Беларускі Гаюн
09:40
Окупанти перекидають "зуби дракона"
Окупанти перекидають "зуби дракона" через Маріуполь в район Вугледара, - Андрющенко
09:29
Виправдовував агресію РФ: СБУ відповіла на критику Маска затримання американського блогера Гонсало Ліри
09:25
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Кількість бойових зіткнень досягає топових показників, - Згурець
09:09
стрілецькі навчання
У Києві почалися військові навчання, містян попередили про заборону фото- і відеозйомки
09:00
Інтерв’ю
Постпред президента України Таміла Ташева: Крим не може бути розмінною монетою
08:56
F-16
Американський винищувач F-16 розбився над Жовтим морем, пілот катапультувався
08:55
Кая Каллас
Прем'єрка Естонії Каллас: РФ готується до довгої війни проти України, ЄС потрібен план тривалої боротьби
08:25
Інфографіка
Розбита техніка окупантів
Протягом доби Росія втратила на війні з Україною 1030 військових, 19 танків і 31 бронемашину, - Генштаб
08:14
газ
Зменшити залежність від РФ: Болгарія та Сербія добудували газогін довжиною 170 км
08:03
OPINION
Євген Магда
10 пунктів про санкції під час війни
07:58
Українська ППО ЗСУ
Нічні атаки по Україні: силами ППО знищено 18 безпілотників та 8 балістичних ракет
07:43
Ексклюзив
Окупанти
Сєверодонецьк перебуває в ізоляції: окупанти ставлять таксофони, перевіряють місцеве населення, - керівник МВЦА Стрюк
07:39
санкції проти РФ
Уряд Британії створить підрозділ для боротьби з компаніями, які ухиляються від антиросійських санкцій
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV