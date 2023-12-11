"Деталі операції - після перемоги": СБУ про ліквідацію Киви
Служба безпеки України у понеділок, 11 грудня, у коментарі для ЗМІ наголосила, що деталі спецоперації з ліквідації екснардепа-зрадника Іллі Киви, до якої, ймовірно, причетна СБУ, стануть відомими після перемоги України
Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.
"Зважаючи на численну кількість запитів від ЗМІ щодо причетності СБУ до ліквідації злочинця і зрадника Іллі Киви, повідомляємо: Служба безпеки України проводить дуже багато успішних спецоперацій, зокрема і тих, які несуть заслужене покарання воєнним злочинцям і ворогам України", - зазначили у Службі безпеки.
Там нагадали, що за словами очільника СБУ Василя Малюка, смерть – це єдина перспектива, яку можна запропонувати окупантам та їх пособникам.
"Також Малюк неодноразово підкреслював, що вороги України обов’язково будуть відповідати за свої злочини: і перед Богом, і перед українським народом – по закону і по моралі. Ситуація з ліквідацією Іллі Киви лише підтверджує ці слова", - йдеться у повідомленні.
Пресцентр української спецслужби наголошує, що всі деталі спеціальних операцій СБУ суспільство дізнається після перемоги України.
- У середу, 6 грудня, в Підмосков'ї було виявлено тіло колишнього нардепа Іллі Киви. Російські слідчі повідомили про відкриття кримінальної справи за фактом його вбивства.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 36.83 Купівля 36.83Продаж 37.45
- EUR Купівля 39.61Продаж 40.64
- Актуальне
- Важливе