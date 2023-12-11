"Деталі операції - після перемоги": СБУ про ліквідацію Киви

Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

"Зважаючи на численну кількість запитів від ЗМІ щодо причетності СБУ до ліквідації злочинця і зрадника Іллі Киви, повідомляємо: Служба безпеки України проводить дуже багато успішних спецоперацій, зокрема і тих, які несуть заслужене покарання воєнним злочинцям і ворогам України", - зазначили у Службі безпеки.

Там нагадали, що за словами очільника СБУ Василя Малюка, смерть – це єдина перспектива, яку можна запропонувати окупантам та їх пособникам.

"Також Малюк неодноразово підкреслював, що вороги України обов’язково будуть відповідати за свої злочини: і перед Богом, і перед українським народом – по закону і по моралі. Ситуація з ліквідацією Іллі Киви лише підтверджує ці слова", - йдеться у повідомленні.

Пресцентр української спецслужби наголошує, що всі деталі спеціальних операцій СБУ суспільство дізнається після перемоги України.