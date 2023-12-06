У Підмосков'ї ліквідували ексдепутата ВР Іллю Киву, - ГУР
У середу, 6 грудня, в Підмосков'ї було виявлено тіло колишнього нардепа Іллі Киви
Про виявлене тіло Іллі Киви повідомило російське пропагандистське ЗМІ "РИА-Новости".
"Тіло, ймовірно, ексдепутата Верховної ради Киви знайдено у підмосковному селі Супонєво Одинцовського району", - йдеться в заяві росіян.
За інформацією "Суспільного", "Української правди" та "РБК-Україна", Іллю Киву ліквідували зі стрілецької зброї - це спецоперація СБУ. У ГУР підтверджують ліквідацію колаборанта.
Що відомо про Киву
Народний депутат України IX скликання від забороненої політичної партії ОПЗЖ (2019—2022). Колишній член Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності та ексрадник міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.
Політик виїхав з України ще до початку повномасштабного вторгнення, спочатку до Іспанії, пізніше – до РФ. 6 березня 2022 року тодішня генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала Киві підозру в держзраді, а 10 березня суд заочно відправив нардепа під варту у справі про держзраду. 15 березня його позбавили мандата нардепа.
У квітні 2023 року Кива попросив у президента РФ Путіна політичного притулку, а в серпні йому заочно повідомили про підозру за заклики до повалення конституційного ладу.
13 листопада Личаківський суд Львова ухвалив обвинувальний вирок у справі відносно колишнього народного депутата України Іллі Киви
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