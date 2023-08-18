Екснардепу Киві повідомили про підозру за заклики до повалення конституційного ладу
Екснардепу Іллі Киві, який перебуває у РФ, повідомили про підозру через заклики до ведення війни в Україні та зміну встановленого в країні конституційного ладу
Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.
Підозру оголошено за ст. 436 та ч. 3 ст. 109 КК України.
"За даними слідства, колишній народний обранець протягом січня-лютого 2022 року опублікував у своєму Telegram-каналі матеріали, які містять публічні заклики до ведення агресивної війни в Україні та зміни шляхом війни встановленого в країні конституційного ладу. Згідно з висновком, експертизи його висловлювання мають пропагандистський характер, формують у суспільстві проросійські та антиукраїнські настрої й містять ознаки інформаційного впливу, спрямованого на підрив української державності", - розповіли в ОГП.
Що відомо про Киву
Народний депутат України IX скликання від забороненої політичної партії ОПЗЖ (2019—2022). Колишній член Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності та ексрадник міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.
Політик виїхав з України ще до початку повномасштабного вторгнення, спочатку до Іспанії, пізніше – до РФ. 6 березня 2022 року тодішня генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала Киві підозру в держзраді, а 10 березня суд заочно відправив нардепа під варту у справі про держзраду. 15 березня його позбавили мандата нардепа.
У квітні Кива попросив у президента РФ Путіна політичного притулку.
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