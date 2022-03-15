Киву позбавили мандата народного депутата

Про це заявив нардеп Ярослав Железняк.



"Кива більше не депутат!!! Надійшла його заява про добровільне складання мандату і сьогодні останнім голосуванням 335 депутатів підтримали це рішення", - повідомив він.



Українська правда з посиланням на своїх співрозмовників написала, що рішення позбавити мандату Іллю Киву нардепи ухвалили 15 березня.



Цю інформацію підтвердив член фракції ОПЗЖ Нестор Шуфрич виданню Радіо Свобода.



Він розповів, що заяву Іллі Киви про добровільне складання мандата підтримали 336 нардепів.



"Для нас питання про позбавлення його мандата стояло зараз дуже гостро. Ми навіть думали зібрати фракцію, щоб обговорити це, але через те, що ми нещодавно виключили Іллю Киву з її складу, ми не мали вже жодних юридичних повноважень зробити щось, щоб позбавити його мандату зараз. На щастя, це питання він вирішив сам", - наголосив Нестор Шуфрич.

Нагадаємо, Ілля Кива заявив, що не буде повертатися до України з Іспанії, тому що це "не його війна".

6 березня 2022 року генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру Киві та анонсувала оголошення його в міжнародний розшук.

Суд заочно відправив Киву під варту у справі про держзраду.

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