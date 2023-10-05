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Детективний серіал "Убивства в одній будівлі" онлайн. Дивіться нові серіали на SWEET.TV

5 жовтня, 2023 четвер
11:14
Кіно

1 жовтня в національному онлайн-кінотеатрі SWEET.TV стартувало велике серіальне оновлення. Всі шоу доступні у підписці, тобто без доплат! І кожен новий глядач, який підключить зараз тестовий безкоштовний тиждень, отримує доступ до цих серіалів. Серед новинок - комедійно-детективний серіал «Убивства в одній будівлі»

СЮЖЕТ: Троє сусідів (Стів Мартін, Мартін Шорт і Селена Гомес) захоплюються подкастами про розкриття злочинів. І коли стається вбивство в їхньому елітному будинку, вирішують розкрити цю справу. А щоб поділитися успіхами і своїми думками зі світом, запускають власний подкаст. 

Цікаві факти

  • "Убивства в одній будівлі" ― найпопулярніша комедія на платформі  Hulu. 
  • Серіал має 46 нагород, серед яких три "Еммі". 
  • У фільмі можна побачити багато відомих акторів і запрошених зірок, серед яких Стінг, Пол Радд, Мел Брукс, Емі Шумер, Ширлі Мак-Лейн, Меттью Бродерік, Меріл Стріп, Джессі Вільямс, Натан Лейн та ін.
  • Ідея серіалу належить Стівену Мартіну, який у серпні 2022 року розповів в інтерв'ю, що це, ймовірно, буде його остання поява у кіно.
  • У серіалі грає і дружина Стіва Мартіна ― Енн Стрінгфілд, це її перша професійна акторська робота
  • Подкаст про злочини, фанатами якого є герої, заснований на подкасті журналістських розслідувань Serial, який веде Сара Кеніг. 

Дивіться нові та улюблені серіали на SWEET.TV

Що ми зазвичай дивимося вечорами для відпочинку? Серіал! Один раз обрав топовий серіальчик ― щонайменше на тиждень забезпечений цікавим контентом. А цікавих серіалів на SWEET.TV чимало!

Нові і улюблені серіали. "Убивства в одній будівлі", "Ломка", "Як я зустрів вашу маму", "Футурама", "Відчайдушні домогосподарки", "Касл" та інші шоу доступні на SWEET.TV онлайн у підписці ― українською, без реклами і без доплат. І на цьому SWEET.TV не зупиняється, бо вже скоро на глядачів чекають нові серіальні прем’єри.

Дитячі мультсеріали. Для малечі на SWEET.TV є багато мультсеріалів. Лідерами рейтингу серед найменших глядачів є: "Щенячий патруль", "Монстри на канікулах",  "Таємниці Ґравіті Фоллс", "Губка Боб", "Качині історії". Особливе місце посідають мультфільми для дівчат, серед яких "Єлена з Авалору", "Софія прекрасна", "Заплутані пригоди Рапунцель", "Поллі Покет" та інші.

Українські серіали. Серед найпопулярніших вітчизняних серіалів окремо варто виділити "Перші ластівки", який з дня прем’єри не перестає бути у центрі уваги глядачів. І "Я, Надія" ― перший серіал, знятий після початку повномасштабного вторгнення.

Серіали на SWEET.TV входять до підписки. А кожен новий глядач може отримати доступ до контенту найбільшої підписки SWEET.TV безкоштовно на 7 днів. Телебачення, кіно, мультфільми, серіали, освітній контент ― все це буде на телевізорі, комп’ютері, планшетах і смартфонах родини. Щоб підключити тестовий період, навіть картку приєднувати не потрібно.

Дивіться серіали на SWEET.TV і слідкуйте за новинами, бо скоро на вас чекають неймовірно круті прем’єри.

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