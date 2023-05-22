Про це в ефірі Еспресо сказав експерт з атомної енергетики Людвіг Литвинський.

"Захід уже наважився на певні санкції проти Росатому. Річ у тім, що подібні заходи не миттєві і їх можуть впроваджувати протягом року або декількох. Повністю відмовитися від ядерного палива російського виробництва неможливо для окремих енергоблоків, які наразі експлуатуються в Східній Європі. Для того, щоб замінити це паливо потрібен і час, і технічні зусилля. По цьому шляху вже йдуть", - заявив він.

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Раніше директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявив, що вдасться запровадити масштабні санкції проти Росатому, але це не буде миттєво.