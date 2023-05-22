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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Деякі блоки АЕС у Східній Європі не можуть миттєво відмовитися від палива з РФ, - експерт з атомної енергетики Литвинський
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Деякі блоки АЕС у Східній Європі не можуть миттєво відмовитися від палива з РФ, - експерт з атомної енергетики Литвинський

22 травня, 2023 понедiлок
16:37
Війна з Росією Росатом

Захід уже почав процес відмови від російського палива для атомних електростанцій - для цього потрібен час і технічні зусилля

Про це в ефірі Еспресо сказав експерт з атомної енергетики Людвіг Литвинський.

"Захід уже наважився на певні санкції проти Росатому. Річ у тім, що подібні заходи не миттєві і їх можуть впроваджувати протягом року або декількох. Повністю відмовитися від ядерного палива російського виробництва неможливо для окремих енергоблоків, які наразі експлуатуються в Східній Європі. Для того, щоб замінити це паливо потрібен і час, і технічні зусилля. По цьому шляху вже йдуть", - заявив він.

Читайте також: Алмази, партнери Росатому, псевдоочільник ЗАЕС: Велика Британія оголосила новий пакет санкцій проти РФ 

Раніше директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявив, що вдасться запровадити масштабні санкції проти Росатому, але це не буде миттєво.

Росія
санкції проти Росії
атомна енергетика
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