Про це в ефірі Еспресо заявив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

"Я вважаю, що вдасться запровадити масштабні санкції проти Росатому, але це не буде миттєво. Це буде певним процесом, який вже запущений. Процес прибирання з світового ринку ядерних матеріалів", - зазначив він.

На його думку, цей процес уже триває.

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"Але треба визначити - одночасно дуже багато підприємців з країн, зокрема Франція, Чехія опираються. Навіть на американський ринок Росатом має певний вплив. Зараз уряди працюють над тим, щоб стимулювати свої компанії, які працюють у ядерній індустрії заміщувати продукти, які пропонує Росатом. Для того, щоб мати можливість якомога швидше санкціонувати Росатом", - вважає Харченко.