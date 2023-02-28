Про це інформує LRT​​​​​​.

"Я не дуже задоволений останнім пакетом санкцій. Добре, що це було присвячено річниці війни, але ми завжди наголошували, що те, що робить Росія в ядерній сфері, дестабілізуючи та створюючи цілком конкретну загрозу ядерним об’єктам в Україні, не може залишитися без наслідків", - наголошує Науседа.

Президент Литви вважає, що у 10-му пакеті санкцій не вистачає Росатому "через дуже специфічні інтереси дуже конкретних країн".

"Ми будемо продовжувати тиснути. Будуть пакети 11 і 12. Ми не збираємося розслаблятися", - додав литовський президент.

Науседа розповів, що всі пакети санкцій ЄС є компромісами, узгодженими країнами-членами.