Президент Литви пообіцяв продовжувати тиснути на ЄС, щоб Росатом внесли до санкційного списку
Президент Литви Гітанас Науседа обіцяє продовжувати тиснути на Європейський Союз щодо внесення до списку санкцій російського державного гіганта "Росатом"
Про це інформує LRT.
"Я не дуже задоволений останнім пакетом санкцій. Добре, що це було присвячено річниці війни, але ми завжди наголошували, що те, що робить Росія в ядерній сфері, дестабілізуючи та створюючи цілком конкретну загрозу ядерним об’єктам в Україні, не може залишитися без наслідків", - наголошує Науседа.
Президент Литви вважає, що у 10-му пакеті санкцій не вистачає Росатому "через дуже специфічні інтереси дуже конкретних країн".
"Ми будемо продовжувати тиснути. Будуть пакети 11 і 12. Ми не збираємося розслаблятися", - додав литовський президент.
Науседа розповів, що всі пакети санкцій ЄС є компромісами, узгодженими країнами-членами.
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