Литва відкликає посла з РФ, закриває російське консульство в Клайпеді та висилає очільника російської місії

Про це заявив міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє російська служба ВВС,



Уряд відкликав посла з Москви, а посол РФ у Вільнюсі має покинути країну.



Також прийнято рішення закрити консульство Росії в Клайпеді.



"Уряд Литви ухвалив рішення про скорочення дипломатичного представництва. Послу Російської Федерації доведеться покинути Литву", - додав Ландсбергіс.



Литва стала першою країною у ЄС, яка пішла на подібний крок.

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