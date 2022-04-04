Литва відкликає посла з РФ, закриває російське консульство в Клайпеді та висилає очільника російської місії
Литва першою в ЄС знизила рівень дипломатичних відносин з Росією
Про це заявив міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє російська служба ВВС,
Уряд відкликав посла з Москви, а посол РФ у Вільнюсі має покинути країну.
Також прийнято рішення закрити консульство Росії в Клайпеді.
"Уряд Литви ухвалив рішення про скорочення дипломатичного представництва. Послу Російської Федерації доведеться покинути Литву", - додав Ландсбергіс.
Литва стала першою країною у ЄС, яка пішла на подібний крок.
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