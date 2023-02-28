Про це сказав міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас в інтерв'ю Anadolu.

"Наша країна межує з Калінінградською областю РФ і з Білоруссю. Війна Росії проти України підтверджує реальність воєнної загрози. Агресивна військова риторика РФ, інтенсивна мілітаризація Калінінградської області, а також фактор Білорусі, повністю інтегрованої в російську військову систему, справді становлять реальну загрозу для Литви та регіону в цілому", - наголосив він.

Анушаускас зазначив, що в Литві розглядають усі можливі варіанти модернізації армії та збільшення обороноздатності країни.

За його словами, загроза від РФ стане ще більш реальною, якщо Україна програє. Тому Литва планує й надалі всіляко допомагати Україні, а НАТО закликає наростити оборонний і стримувальний потенціал у країнах Балтії.

"ЗСУ повинні отримати всю необхідну військову підтримку для перемоги над Росією", - підкреслив міністр.