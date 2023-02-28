"Є реальна загроза": міністр оборони Литви закликав нарощувати оборонний і стримувальний потенціал НАТО в країнах Балтії
Північно-Атлантичний Альянс має бути готовим до можливого вторгнення Росії до країн Балтії. Литва межує з Калінінградською областю РФ, тому перебуває під ударом
Про це сказав міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас в інтерв'ю Anadolu.
"Наша країна межує з Калінінградською областю РФ і з Білоруссю. Війна Росії проти України підтверджує реальність воєнної загрози. Агресивна військова риторика РФ, інтенсивна мілітаризація Калінінградської області, а також фактор Білорусі, повністю інтегрованої в російську військову систему, справді становлять реальну загрозу для Литви та регіону в цілому", - наголосив він.
Анушаускас зазначив, що в Литві розглядають усі можливі варіанти модернізації армії та збільшення обороноздатності країни.
За його словами, загроза від РФ стане ще більш реальною, якщо Україна програє. Тому Литва планує й надалі всіляко допомагати Україні, а НАТО закликає наростити оборонний і стримувальний потенціал у країнах Балтії.
"ЗСУ повинні отримати всю необхідну військову підтримку для перемоги над Росією", - підкреслив міністр.
- Очільник МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс раніше заявляв, що жодних переговорів із РФ бути не може, Україна повинна перемогти Путіна.
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