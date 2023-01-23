Латвія оголосила про зниження рівня дипвідносин з РФ на знак солідарності з Естонією

Про це він написав у twitter.

"У зв'язку з триваючою брутальною російською агресією проти України та на знак солідарності з Естонією, Латвія знижує рівень дипломатичних відносин з Росією з 24 лютого, вимагаючи від Росії відповідних дій" - заявив міністр.