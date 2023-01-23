Латвія оголосила про зниження рівня дипвідносин з РФ на знак солідарності з Естонією
Глава МЗС Латвії Ергар Ринкевичс оголосив про пониження дипвідносин з РФ після рішення Москви вислати посла Естонії
Про це він написав у twitter.
"У зв'язку з триваючою брутальною російською агресією проти України та на знак солідарності з Естонією, Латвія знижує рівень дипломатичних відносин з Росією з 24 лютого, вимагаючи від Росії відповідних дій" - заявив міністр.
- Нагадаємо, 5 січня стало відомо, що уряд Естонії працює над конфіскацією російських активів на користь України. Мало того, Естонія має намір першою серед країн Євросоюзу запровадити юридичну процедуру арешту російських активів – правова база для цього з’явиться вже до кінця січня.
- 11 січня Естонія повідомила амбасадора Російської Федерації, що держава-агресорка має скоротити чисельність персоналу свого посольства у Таллінні до 1 лютого.
- 12 січня стало відомо, що намір Естонії запровадити правові умови для конфіскації російських активів відповідають загальній політиці ЄС та пропозиціям Єврокомісії включити спроби ухилитися або обійти санкції ЄС до переліку кримінальних злочинів.
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