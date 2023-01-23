Росія висилає посла Естонії та відкликає свого посла у Таллінні

Про це інформує МЗС Росії.

"Зараз Естонією зроблено новий недружній крок щодо радикального скорочення чисельного складу російського посольства в Таллінні, що підтверджує лінію на розвал відносин між нашими країнами", - пишуть в пресслужбі.

Росія у відповідь заявляє про зниження рівня диппредставника в обох країнах до тимчасового повіреного у справах.

Також уранці в понеділок 23 лютого в МЗС РФ викликали посла Естонії Маргуса Лайдре. Амбасадору повідомили "рішучий протест у зв'язку з діями естонської влади" і зобов'язали залишити країну.

"Послу Естонської Республіки слід залишити Російську Федерацію 7 лютого 2023 року", - йдеться у заяві.

У міністерство закордонних справ РФ наголосили: "Уся відповідальність за розвиток такої ситуації у відносинах між Росією та Естонією цілком лежить на естонській стороні. І далі реагуватимемо на ворожі кроки керівництва Естонії".

Євродепутат Марина Кальюранд, яка була послом Естонії у Росії заявила, що країні слід було відкликати свого посла ще на початку війни в Україні.

"Висилання посла Естонії ще не означає, що дипломатичні відносини буде розірвано, але це вже крайній захід. На мою думку, Естонії слід було відкликати свого посла ще на початку війни. Після початку агресії був сенсу тримати посла у Москві, де він не мав доступу до інформації. До того ж напевно, і робоча атмосфера там теж дуже змінилася після 24 лютого", - сказала Кальюранд.

Пані експосол додала, що жителів, які перебувають на території РФ, не торкнеться цей конфлікт, адже консульські установи продовжать роботу, навіть якщо в Москві та Санкт-Петербурзі не залишиться жодного естонського дипломата - переживати не варто.

"У цьому випадку наших громадян захищатимуть інші представництва Євросоюзу. Така практика діє і зараз. Адже у нас немає посольств і консульств у всіх державах, куди виїжджають наші громадяни. Наприклад, в Африці, Латинській Америці чи Азії. Естонії потрібно буде просто домовитися з конкретною державою Євросоюзу, яка розв'язуватиме питання наших громадян у Москві чи Санкт-Петербурзі“, - пояснила євродепутат. За її словами, це може бути як одна країна, так і кілька. Головне - поінформувати громадян про таку зміну. „Ймовірно, це буде менш зручним, але захист наших громадян завжди був пріоритетом і залишиться таким. Тому, я думаю, турбуватися не слід", - каже Кальюранд.

Уряд Естонії оголосив про новий пакет військової допомоги, до якого увійшли гаубиці, протитанкова зброя та снаряди. Загальна сума допомоги склала понад €113 млн.

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