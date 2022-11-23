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Головна війна з Росією Деякі російські командири знали й заохочували підлеглих до сексуального насильства в Україні, – британський юрист

Деякі російські командири знали й заохочували підлеглих до сексуального насильства в Україні, – британський юрист

23 листопада, 2022 середа
23:53
війна з Росією Жінка

Російські командири знали про сексуальне насильство з боку підлеглих військовослужбовців в Україні, а в деяких випадках заохочували до цього або навіть наказували чинити

Про це агентству Reuters розповів Міжнародний адвокат у кримінальних справах, британський юрист Вейн Джордаш, який допомагає Україні розслідувати воєнні злочини окупантів.

Розслідуючи факти зґвалтувань, які відбувалися під час окупації російськими військами північної частини Київщини й інших територій, він дійшов висновку, що деякі випадки сексуального насильства включали рівень організації російських збройних сил, який "свідчив про планування цих злочинів на системному рівні".

Юрист не назвав конкретних осіб, щодо яких триває розслідування, проте зауважив, що є докази планування сексуального насилля при вторгненні в Україну.

Джордаш є частиною команди, яка за підтримки Заходу надає Україні допомогу в юридичній експертизі. Він додав, що зарано робити висновок про те, наскільки поширеною була практика такого насильства, оскільки розслідування на нещодавно звільнених територіях України перебувають на ранній стадії. Проте вже досліджені моделі свідчать, що сексуальне насильство, ймовірно, "відбувалося частіше" на територіях, які були окуповані протягом тривалого часу.

Агентство Reuters додає, що опитало людей, які працювали з ймовірними жертвами, включаючи правоохоронців, лікарів і юристів, а також імовірних жертв зґвалтування та членів інших сімей. Багато опитаних стверджували, що членів родини змушували спостерігати за насильством, у злочині брали участь кілька солдатів або ж вони діяли під погрозами зброєю.

Згідно з Женевською конвенцією, зґвалтування є воєнним злочином. Поширене або систематичне сексуальне насильство може бути прирівняне до злочинів проти людяності.

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