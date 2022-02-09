"Деякі заяви Заходу нагадують 1938 рік": Клімкін відзначив неготовність відключати РФ від SWIFT і порадив зосередитися на гарантіях від США, військовій допомозі та економічному тиску

Про це він сказав під час "Великого ефіру Василя Зими" на Еспресо.TV.



"Щодо санкцій заздалегідь - така концепція не працює зараз на Заході. Санкції завжди після, причому довгі періоди і складні дискусії. Зараз нема згоди, якщо буде масштабне вторгнення, застосувати проти Росії відключення SWIFT. Американці пропонують вибити з транзакцій в доларах, але з євро ЄС не хоче їх вибити. Превентивних санкцій насправді не буде, ми маємо чесно собі сказати", - зазначив Клімкін.



На його думку, треба фокуватись на необхідності політичних гарантій.



"В першу чергу, американських. Я б посилався на збільшення в рази військової допомоги, оскільки те, що літаки сідають - це важливо, але це одна десята від того, що потрібно. Ну і економічний тиск. Путін розуміє, що разом з Європою, він налякав і інвесторів - вони не прийдуть ні завтра, ні післязавтра", - вважає ексміністр.



Клімкін додав, що якщо Путін відведе війська від кордонів, вони все одно не прийдуть.



"Потрібні політичні гарантії інвесторам, про це маємо говорити з нашими партнерами. Дійсно, ситуація така, що ми не можемо робити вигляд - бізнес як завжди. Ми маємо зрозуміти, чим принципово новим, ми можемо виправити цю ситуацію. Мені здається, що деякі заяви заходу нагадують 1938 рік: "Давайте уникнемо війни". Ця логіка тільки дає паси Путіну, а він її доволі добре використовує. Це США не стосується, але в Європі такі настрої є і ми маємо про це чесно говорити", - підсумував ексочільник МЗС,



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