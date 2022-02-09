"Деякі заяви Заходу нагадують 1938 рік": Клімкін відзначив неготовність відключати РФ від SWIFT і порадив зосередитися на гарантіях від США, військовій допомозі та економічному тиску
Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що Захід не застосує превентивні санкції проти РФ на випадок подальшого вторгнення в Україну
Про це він сказав під час "Великого ефіру Василя Зими" на Еспресо.TV.
"Щодо санкцій заздалегідь - така концепція не працює зараз на Заході. Санкції завжди після, причому довгі періоди і складні дискусії. Зараз нема згоди, якщо буде масштабне вторгнення, застосувати проти Росії відключення SWIFT. Американці пропонують вибити з транзакцій в доларах, але з євро ЄС не хоче їх вибити. Превентивних санкцій насправді не буде, ми маємо чесно собі сказати", - зазначив Клімкін.
На його думку, треба фокуватись на необхідності політичних гарантій.
"В першу чергу, американських. Я б посилався на збільшення в рази військової допомоги, оскільки те, що літаки сідають - це важливо, але це одна десята від того, що потрібно. Ну і економічний тиск. Путін розуміє, що разом з Європою, він налякав і інвесторів - вони не прийдуть ні завтра, ні післязавтра", - вважає ексміністр.
Клімкін додав, що якщо Путін відведе війська від кордонів, вони все одно не прийдуть.
"Потрібні політичні гарантії інвесторам, про це маємо говорити з нашими партнерами. Дійсно, ситуація така, що ми не можемо робити вигляд - бізнес як завжди. Ми маємо зрозуміти, чим принципово новим, ми можемо виправити цю ситуацію. Мені здається, що деякі заяви заходу нагадують 1938 рік: "Давайте уникнемо війни". Ця логіка тільки дає паси Путіну, а він її доволі добре використовує. Це США не стосується, але в Європі такі настрої є і ми маємо про це чесно говорити", - підсумував ексочільник МЗС,
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